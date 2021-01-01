Найти работу выпускнику вуза станет проще и удобнее: изменения в закон о занятости, направленные на это, @er_novosti
на днях внесла в @dumagovru
Наша инициатива предлагает передать полномочия региональных центров занятости на федеральный уровень. Благодаря этому, а также развитию цифровизации, центры занятости станут современными клиентоориентированными центрами, а не просто пунктами учёта безработных для выплаты пособий. Это позволит сформировать общий для всей страны рынок труда и упростить поиск работы для студентов в разных регионах, сделать этот процесс для них максимально быстрым и без лишней бюрократии. Единый банк вакансий будет расширяться на цифровой основе.
Ранее мы законодательно ввели новый механизм целевого обучения. С его развитием выпускник вуза становится гарантированно востребован именно по своей специальности. В рамках нацпроекта #Образование
внедряется система мониторинга трудоустройства выпускников. Результаты этого мониторинга будут использоваться при определении и распределении контрольных цифр приёма и формировании госзадания по программам высшего образования.
Кроме того, сейчас мы уже рассматриваем законопроект, который даст студентам после второго курса возможность изменить направление обучения, включая смежные профессии, это также будет способствовать эффективному трудоустройству выпускников вузов.
Мир меняется, и нам, и нашей системе образования нужно быть гибкими. Нельзя строить модель развития образования на вчерашнем опыте. И нужно быть твёрдыми в намерениях помогать тем, кто будет строить наш завтрашний мир, чтобы российские студенты имели наилучшие возможности для обучения и становления высококлассными и востребованными специалистами. Главное, чтобы все ресурсы вкладывались в людей, в подрастающее поколение, от этого и будет зависеть, в конечном счёте, повышение благосостояния граждан.
Эти важнейшие для развития сферы образования задачи, безусловно, приоритетные в нашей работе в рамках партпроекта #НоваяШкола
и в законодательной работе в Госдуме.