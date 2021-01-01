Алена Аршинова. Поздравление с Днем защитника отечества

Кто бы из нас, где бы ни был я и вас призываю: пожалуйста, берите цветы, выходите

Берём цветы, выходим к мемориалам, обелискам. Возлагаем эти цветы и вспоминаем всех павших во имя нашего будущего, во имя наших будущих поколений, ради мирного неба, ради мирной земли





23 февраля – в День защитника Отечества – мы, наши партийцы, сторонники, активисты, депутаты выйдем к мемориалам, памятникам защитников нашей Родины.Сколько было защитников, сколько было неравнодушных людей, когда нападал захватчик. Наши защитники – это наши деды, прадеды, это наши родные, которые проливали кровь за родную землю. Конечно, мы не должны никому дать переписать нашу историю. Мы не должны никому дать подорвать духовный фундамент нашего Отечества.