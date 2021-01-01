Алексей Живов. Про монархию

Монархия в наше время может быть и практической и символической. А чаще выступает и тем и другим. В Британии, Испании, в странах Азии корона частично или полностью устранилась от текущего политического управления. Но это вовсе не значит, что монархи стали свадебными генералами.

Королевские фамилии сохранили свою собственность, капиталы, а в странах вроде Британии и политический вес. Британская корона незримо участвует во всех политических процессах страны, и опосредованно контролирует все свои бывшие колонии.

В России с монархией приключилась беда. Неудачное стечение обстоятельств как внутренних, так и внешних разорило двор и род Романовых. А все их имущество было обращено в государственное.

В конечном итоге потеря монархии и аристократии конечно обернулись нашей стране боком.

Спустя 100 лет с тех трагических событий в России по-прежнему есть монархические движения и сторонники власти монарха. А образ царской России романтизирован не только среди националистов, но и среди постсоветских элит.

Не готов рассматривать монархию как единственный источник сакральной власти. Республика видится мне более перспективным образованием.

Но с точки зрения института устойчивого развития России, с точки зрения восстановления исторической преемственности, и легитимизации новой политической власти восстановление конституционной монархии может быть полезным.

И здесь, как бы странно это не звучало, я согласен с Григорием Явлинским. Понятно, что никто не отдаст условным Романовым или Рюриковичам власть и все царское имущество. Однако восстановить монархию, хотя бы в "безопасном режиме" Стоит. Выбрать царствующую фамилию, отдать ей часть имущества реквизированного в 1917 году. Предоставить банк, кредиты и отрасль, на которой монарший двор сможет зарабатывать, чтобы не сидеть на госдотациях.

А из государственных инструментов постепенно передать монарху высший суд. Сделать из монаха главного судью и арбитра.

Это будет иметь и хорошее символическое значение, увеличит глубину российского государства, и позволит получить ещё один инструмент для устойчивого преодоления будущих политических кризисов.