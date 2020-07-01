Профайлинг в жизни! Как распознать лжеца?

ИА"ТИРАС", публикует статью раскрывая очень интересную психологическую тему профайлинга. Как распознать лжеца, разбирались эксперты информационного агентства:

Профайлинг с каждым днём всё больше появляется на просторах интернета, а людей которые являются специалистами в данной области становится все больше.



Профайлинг («англ.profile» — профиль) — это понятие, которое обозначает совокупность методов психологии, а также методик оценки и прогнозирования поведения социума на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности, невербального и вербального поведения (взято с википедии).



Одним словом профайлинг относится к области связанной с вопросами о личности и характере человека по внешнему виду, речи, поведению, жестикуляции и эмоциям.

Не смотря на это, к данной стадии профайлинг пришел не сразу. Изначально методики профайлинга применялись службой авиационной безопасности в аэропорту Израиля. В задачи данного специалиста входило проведение анализа пассажиров и выявлении потенциально опасных лиц, лиц со скрыто носимым оружием и боеприпасами. Таким образом внедрение профайлинга оказалось очень эффективным. На данный момент этот аэропорт является самым безопасным в мире. Сейчас во многих аэропортах, нашей страны в том числе, сотрудников авиационной безопасности обучают профайлингу.