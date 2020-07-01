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Профайлинг в жизни! Как распознать лжеца?

Профайлинг в жизни! Как распознать лжеца?

Общество // Вчера, 14:47 // 102
ИА"ТИРАС", публикует статью раскрывая очень интересную психологическую тему профайлинга. Как распознать лжеца, разбирались эксперты информационного агентства:
 
Профайлинг с каждым днём всё больше появляется на просторах интернета, а людей которые являются специалистами в данной области становится все больше.

Профайлинг («англ.profile» — профиль) — это понятие, которое обозначает совокупность методов психологии, а также методик оценки и прогнозирования поведения социума на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности, невербального и вербального поведения (взято с википедии).

Одним словом профайлинг относится к области связанной с вопросами о личности и характере человека по внешнему виду, речи, поведению, жестикуляции и эмоциям.
Не смотря на это, к данной стадии профайлинг пришел не сразу. Изначально методики профайлинга применялись службой авиационной безопасности в аэропорту Израиля. В задачи данного специалиста входило проведение анализа пассажиров и выявлении потенциально опасных лиц, лиц со скрыто носимым оружием и боеприпасами. Таким образом внедрение профайлинга оказалось очень эффективным. На данный момент этот аэропорт является самым безопасным в мире. Сейчас во многих аэропортах, нашей страны в том числе, сотрудников авиационной безопасности обучают профайлингу.
 

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