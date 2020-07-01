Манипуляторы повсюду! Как защитить себя и своих близких?

ИА ТИРАС, предлагает вниманию читателей авторскую статью профессора и ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина на тему манипуляции сознанием.

Какими приёмами манипулятор управляет нашим сознанием? Я даже сделал курс на эту тему, а называется он "Манипуляция сознанием: Защита и нападение". Сейчас я расскажу об одном из самых коварных приёмов-обязательность и последовательность.Как вы относитесь к обязательным людям, а как к необязательным? Допустим, нравится ли вам необязательные люди? Или вы отдаёте предпочтение к обязательным, которые берут обязательство и выполняют. И я догадываюсь, что большинству из вас нравятся обязательные и надёжные люди. И этот момент является ключевым. Все мы с детства от всех слышим, что надо быть обязательным человеком. Я в обязательности не вижу ничего плохого. Мы действительно охотнее работаем с людьми, которые дают слово и его выполняют. Тем не менее, манипулятор понимает, что мы воспитывались в определённом контексте, где нам говорили, что надо быть обязательным человеком. Манипулятор знает, то как нас воспитывали с детства и в последующей жизни старается создать ситуацию, таким образом, что вы берете на себя обязательство. Саму речь и постановку вопроса в общении с вами, будет ставить так, что вы будите вынуждены ему что-то обещать. Что такое обещание? Обещание- это обязательство. За обязательством следует последовательность. Если вы в любой беседе, слышите слово "пообещай", значит вами уже манипулируют. Как только вы скажите "ладно, обещаю", считайте, что вы уже на крючке у манипулятора. Поскольку буквально через несколько часов, он начнет вам перезванивать и требовать что-то сделать, потому что вы ему обещали. И человек попадает в крайне нелепую ситуацию, потому что ему нужно делать то, что он вообще не собирался делать. Даже если он попытается выбраться из лап манипулятора, то он начнёт давить на жалость, давить на совесть, мол у тебя совести нет. Это очень коварная штука. Потому что мы сталкиваемся с ней и в личной жизни, и на работе, и в бизнесе.

Обязательства бывают трёх основных видов. Обязательство устное. Это когда манипулятор принуждает, что-то устно ему пообещать. "Ладно, я приеду", или "ладно я задержусь, я мол тебе это обещаю". И всё, манипулятор будет этим пользоваться. Но эти обязательства по степени влияния на человека-самые примитивные. Второй уровень обязательств- это обязательства письменные. Письменные обязательства-это различного рода документы, которые вы можете подписать. Поставленная подпись-это уже более серьёзно, чем просто обещание.

Обратите внимание, что когда вы приходите в автомобильный салон возле вас может появится человек с анкетой. И мол, заполняя эту анкету, мы сможем подобрать машину, которая подходит именно вам. Почему они это делают? Потому что человек, заполняя бумажку, незаметно для себя берёт обязательство. Третий вид обязательств, это обязательства публичные. Почему например в ЗАГсе вслух бракосочетаются, почему читается вслух военная присяга?Взятые публичные обязательства- самые сильные. Обещания данные на митингах или ещё на каких-нибудь публичных сборищах сильнее, чем обещания данные по телевидению. Есть ещё четвертый вид обязательств. Это смешанные обязательства. Самый яркий пример-это военная присяга. Потому что, человек по сути даёт клятву отдать самое дорогое, что у него есть за государство и ещё после чтения присяги её подписывает. И это довольно серьёзный морально-психологический фактор, который не позволяет человеку в последствии изменить этой присяге, потому что он думает о том, что о нём скажут другие. Любое обязательство несёт после себя последовательность. И человек если ему даже сто раз это не выгодно, скрипя зубами начинает выполнять обещание.