Найдена причина одиночества русских женщин. Видео!

Корр. Мы беседуем с ректором Европейского института JUSTO, профессором Дмитрием Юрьевичем Соиным. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, в чем причина одиночества русских женщин?

Д.С. В первую очередь, причина одиночества русских женщин в том, что они во многом перестали быть женщинами. И это не их вина. Само развитие общества, развитие экономики, развитие цивилизации подталкивает к такой ситуации. Женщина взяла на себя слишком много мужских функций и на этой почве начала терять свою женственность, свою основную прерогативу: семья, дети и любовь к мужу. В результате мы сталкиваемся с тем, что успешных женщин становится все больше в бизнесе, в политике, в социальной сфере, и все меньше их становится в семейных отношениях. Такие женщины - одиноки. В лучшем случае, они еще сами воспитывают детей, а порой даже и бездетны.

Представьте женщину, которая достигает определенного возраста и не имеет ни мужа, ни детей, ничего. Ради чего она тогда живет? Данное положение создает очень серьезный психологический кризис. Эти женщины, в итоге, уходят в девиантные отклоняющиеся формы поведения. Приобретают угрожающий характер женский алкоголизм, наркомания и попытки каким-то образом, через посещение увеселительных, в том числе и развратных мероприятий, компенсировать свое одиночество.

Если меня спросят, есть ли выход из данного положения, я скажу, что в социальном смысле пока нет. Чтобы женщина вернулась к своей женской природе, мужчины должны начать хорошо зарабатывать и их всем обеспечивать. Но, на индивидуальном уровне это вполне возможно. Какая-то отдельно взятая женщина или группа женщин могут изменить свой образ жизни и вернуть женскую энергетику. А что это? Это отказ от любых видов мужской работы, мужской деятельности, потому что деятельность отражается на нашей психике, нашем образе жизни, нашем поведении и, соответственно, ломает те устои, которые привычны для женщин в контексте тысячелетней истории.

Деятельность отражается даже на физиологии. Женщины, занимающиеся мужской работой, внешне становятся похожими на мужчин. Они такие волевые, серьезные, суровые, неприступные. И потом вот такая суровая неприступная женщина сидит одна в своей квартире и рыдает, потому что одной суровостью сыт не будешь. Она рыдает, потому что испытывает одиночество, но не понимает того, что только изменив себя, свою природу, женщина реально может откорректировать личную жизнь.

Поэтому обращаюсь ко всем женщинам: "Работайте над собой насколько это возможно". Почему данная проблема касается, в первую очередь, русских женщин? Потому что, объективно, деградирует мужская часть общества, и женщина вынуждена брать на себя все больше мужских обязанностей. Но, это противоречие все-таки надо преодолеть. Надо оставаться женщинами в любой ситуации, и тогда найдется мужчина, поверьте, который подставит свое плечо и будет реальным другом, мужем, любовником. Он станет тем плечом, которое поможет вам раскрыться, как настоящим цветкам в розарии. Будьте розами и цветите, и счастье, несомненно, повернется к вам лицом.

Корр. Спасибо, Дмитрий Юрьевич!