Профессор Дмитрий Соин. Просвещение и Восхождение. Часть 1

15 марта Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем (окончательном) чтении поправки к Федеральному Закону "О Просветительской деятельности". Это событие сразу вызвало весьма неоднозначную реакцию в ряде СМИ и различных общественных организациях. Свое негативное отношению к Закону высказала и Счетная Палата РФ. А на прошлой неделе, в ряде Муниципалитетов г. Москвы был презентован Просветительский Образовательный проект ВОСХОЖДЕНИЕ от Европейского института ЮСТО (СПРАВЕДЛИВОСТЬ).

Наш корреспондент, Венедикт Приблуда, попросил ректора Европейского института ЮСТО (СПРАВЕДЛИВОСТЬ), профессора Дмитрием Юрьевичем Соиным прокомментировать эти события.





Д.С. Целевой аудиторией нашего Проекта являются депутаты и сотрудники Муниципалитетов различных уровней, а так же активистs, относящиtся к самым разным категориям нашего общества, например к: ветеранам "горячих точек", военнослужащим (и сотрудникам иных силовых структур) уходящих в запас, воспитанникам детских домов (и др. социальных учреждений), гражданским активистам, горожанам, желающим переехать из города в деревню, жителям действующих эко поселений, многодетным семьям, руководителей и работникам агро холдингов, руководителям крестьянско – фермерских хозяйств, студентам, соотечественникам, возвращающимся в Россию, экологическим и ЗОЖ активистам и многим другим.

Д.С. Результатом начального этапа предполагается подготовка Лидеров - представителей вышеперечисленных категорий, способных сформировать вокруг себя команду, способную вести в своем сообществе структуру, способную вести общественную и хозяйственную деятельность, отвечающую первоочередным потребностям жителей той или ной территории (муниципалитета). А конечной целью Проекта, станет формирование сети таких территориальных сообществ, которые могли бы быть систематизированы по различным принципам: отраслевым, возрастным, социальным и т.п.

Д.С. История агро эко поселений на кооперативной основе, имеет в России достаточно давнюю историю (к слову сказать, даже всем известные колхозы - были одним из форматов таких поселений. Другим форматом, появившимся примерно в те же времена, были Израильские кибуцы) и сейчас фрагментарно реализован в виде отдельных элементов таких поселений (родовых поместий и иных малых и средних агро хозяйств) , которые на сегодняшний день имеют слабые и разрозненные коммуникационные связи, что практически закрывает для них возможность организованного сбыта своей продукции и что в свою очередь не позволяет рассматривать данный формат в качестве Инвестиционного. А это, в свою очередь, ведет к маргинализации самой идеи, в итоге отталкивая от нее потенциальных участником и сторонников.

Примерно тем же самым, но только гораздо более сложным, является проект создание сети агро эко поселений на кооперативной основе, которая точно так же должна по факту включить в себя такие направления, как строительство, производство и переработка агро продукции в формате агро эко поселения, доставку этой продукции к конечному потребителю. Кстати говоря, здесь мы сталкиваемся еще с одной технологической проблемой: прямо сейчас, в мире резко падает рентабельность продовольственного ретейла, перемещая покупательский спрос в сторону курьерской доставки. Очевидно что это приведет (а во многих странах уже привело) к закрытию продовольственных торговых сетей и к появлению систем складом - магазинов, работающих, в том числе и в режиме "стол заказов". В нашем случае, это может означать необходимость формирования городских территориальных (муниципальных) Потребительских обществ которые и станут заказчиками производимой в агро эко поселениях продукции.

информация о Просветительско-образовательном проекте ВОСХОЖДЕНИЕ http://eco-s-ascension.livejournal.com/1454.html

корр. Познакомившись с Ваши проектом, я прежде всего хочу спросить о том, кто является Целевой Аудиторией Вашего Проекта?корр. Тогда возникает другой вопрос, привлекая в проект представителей столь различных категорий нашего общества что Вы предполагаете получить результат?корр. Насколько мне известно, Вы довольно давно занимаетесь тематикой развития агро эко поселений, создавая собственное поселение известное как "Территория спасения" в Ясногорском районе Тульской области. А как связать столь разные по интересам сообщества, городских и сельских жителей и в чем вообще может быть их взаимный интерес и сотрудничество?На протяжении нескольких лет данный вопрос был всесторонне изучен нашими коллегами - экспертами, в т.ч. на площадке Общественной приемной Председателя Аграрного комитета Государственной Думы РФ, в результате чего удалось прийти к однозначному выводу о том, что Проект должен подразумевать, по сути, создание новой отрасли, построенной на сетевой основе и формирующей под собой совершенно новый уклад жизни и взаимоотношений всех его участников. Соответственно он, может успешным только при комплексном подходе и понимании необходимости проработки всех, без исключения, аспектов функционирования такой сети. К этим вопросам, так же необходимо отнести и вопросы связанные с организацией городских потребительских коллективов, в формате Муниципальных (Территориальных) Потребительских обществ для заказа (приобретения) продукции, производимой в Сети Поселений. Посмотрите, для примера, организацию цепочки: агро холдинг - логистическая сеть - ретейл. Согласитесь, что сегодняшние операторы представляют из себя суперсовременные компании, построенные на основе лучшего мирового опыта и ведомые высококлассными специалистами.(продолжение следует)