О Просветительской деятельности

Вчера во втором чтении был принят Законопроект по линии нашего Комитета по образованию и науке:

об изменениях в ФЗ «Об образовании в РФ» в части введения просветительской деятельности. Этот законопроект оказался резонансным. На заседании Комитета все замечания были изложены, в том числе представителями Общественной палаты РФ. Ко второму чтению Комитет доработал законопроект.

Просветительская деятельность определена как осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые ФЗ «Об образовании в РФ» и иными нормативными правовыми актами РФ.





Просветительскую деятельность осуществляют органы госвласти, иные госорганы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели и (или) юр. лица при соблюдении требований, предусмотренных ФЗ «Об образовании в РФ» и иными нормативными правовыми актами РФ. Не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ.

Алена Игоревна Аршинова,

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов,

член Комитета по образованию и науке.





