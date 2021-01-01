Жизнь, смерть, развитие...

Мы часто делаем несколько очень существенных ошибок и одна из них - это постоянный перенос (на потом) тех дел, которые могли бы изменить нашу жизнь в ту или иную сторону. Мы переносим на потом свои личностные изменения, изменения на работе, в распорядке, изменения связанные с избавлением от вредных привычек, изменения связанные с приобретением каких то вещей или поездкой на отдых …. И все это откладывается, откладывается и … в конечном итоге неожиданно выясняется, что этого уже никогда и не будет, по тому, что возникла та самая ситуация, которая перечеркнула естественный ход событий, выбила нас из жизненной колеи. И на этом фоне конечно возникает целый ряд вопросов, которые актуализируются именно тогда, когда есть угроза жизни. Сегодня я ехал по экстремально заснеженной дороге и понимал, что я чрезвычайно рискую и мне периодически приходили в голову мысли о том, какие могут быть последствия, что может произойди если машину выбросит в кювет или занесет под проезжающую мимо фуру? Вольно или невольно, я начал рассуждать, а все ли мы делаем для того что бы каждая минута прожитой нами жизни была эффективной, что бы она была основой очередного шага вверх по пути саморазвития, личностного роста, достижения все новых и новых горизонтов ? Причем речь идет не только о каких то аспектах материального мира, но так же и о духовности, об интеллектуальности, философии, социологии. Но конечно и материальных благах, ведь без них никуда … ведь деньги - это такой очень важный момент который позволяет нам жить более эффективно чем без них. Ведь с помощью денег человек может приобретать себе все необходимое, он может путешествовать он может учиться он может реализовывать свои проекты, в общем зарабатывание денег - это такая правильная история, ведь когда мы тратим на что то свою энергию, к нам должна приходить другая энергия, которая компенсирует наши затраты. Деньги – это как раз и есть та самая энергия которая компенсирует затраты, которые возникают при нашей деятельности, и по этому необходимо запомнить одну простую истину: никогда нельзя работать бесплатно. Можно помочь своему другу, близкому родственнику, но всегда надо понимать, что Природа не терпит ситуации в которой человек что то делает не получая ничего взамен. И хотя бесплатная работа иногда, со стороны может выглядеть как некое благородство , но такое возможно только в исключительных ситуациях когда речь идет о помощи родным или близким друзьям. Но когда нам предлагают бесплатно выполнять какие то серьезные функции, у меня возникает вопрос – а каков функционал работодателя (например государства, если общественность выполняет какие то работы бесплатно, платя при этом налоги). Самым главным принципом жизни является движение энергии и когда результатом нашего действия, нашей работы становится плата (как благодарность за эту работу) - это и есть полноценный обмен энергиями, полноценная здоровая и правильная жизнь. А если это принцип нарушится, произойдет отдача без получения чего либо взамен то это приводит разрыву энергетических потоков и каждый раз, в конечном итоге к очередной энергетической мини катастрофе. Именно по этому никогда не стесняйтесь требовать оплаты если вам предлагается что-то делать в интересах работодателя. Наша жизнь – это достаточно короткая история, она пролетает мгновенно и по этому нам надо стараться сконцентрироваться на главном, на тех целях (или той одной цели), которая реально может позволить совершить свой серьезный прорыв: личностный, статусный карьерный финансовый … прорыв в области личного здоровья, активного долголетия и молодости . А все остальное должно подчиняться озвученным мною правила и вот тогда вы неожиданно почувствуете что все движения Вашей энергии, вся жизненная составляющая в Вашем сознании, в Вашем энергетическом поле, в Вашем теле начинают действовать по совершенно иному камертону, по совершенно иной дорожной карте и это начинает приносить Вам все больше и больше дивидендов. Это был мой короткий эфир, после тяжелой рискованной дороги (сегодня в Москве за день выпала месячная норма осадков (снега)). На этом я хочу Вас всех обнять и пожелать хорошей пятницы и замечательных выходных. Искренне Ваш, Дмитрий Соин.



