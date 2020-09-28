Сергей Самойлин: требуется решение школьного вопроса в Молжаниново

Интервью с исполняющим полномочия главы администрации муниципального округа Молжаниновский города Москвы, руководителем первичного отделения Молжаниновского района Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергеем Алексеевичем Самойлиным по строительству образовательных учреждений в районе.





Сергей Алексеевич, не так давно вы обратились к Президенту Российской Федерации Путину В.В., Мэру Москвы Собянину С.С. и представителям исполнительной власти города Москвы с просьбой обратить внимание на проблемные вопросы в Молжаниновском районе. В своем видеообращении одной из острых проблем района вы обозначили отсутствие школ и дошкольных учреждений. Скажите, что изменилось за это время?





На мой взгляд, ситуация с каждым годом становится только печальнее.

Строительство школьных и дошкольных учреждений в районе так и не началось, а единственная школа в районе ГБОУ «Школа Перспектива» не обеспечивает потребности населения.

Школа рассчитана на 1100 учебных мест, а обучается - 2700 учеников. Получается, что сегодня школа перегружена в два с половиной раза, и число обучающихся с каждым годом растет. То же самое и с детским садом. Дошкольное учреждение на Синявинской улице рассчитано на 525 детей, а посещает его 795 воспитанников. При этом, без места в детский сад в этом году остались порядка 400 детей.

Об этой проблеме наши депутаты сигнализируют исполнительной власти города уже более двух лет.





Как Вы думаете, с чем связана такая загруженность школы?

Дело в том, что в Молжаниновском районе проживает порядка 12 тыс. человек. В соседних населенных пунктах городского округа Химки свыше 30 тыс. человек. При этом школы и дошкольные учреждения в соседнем Подмосковье также не строятся. А вот многоквартирных домов, наоборот, за последнее время стало больше как на территории Молжаниновского района, так и на территории Химок. Многие жители области предпочитают отдавать своих детей в общеобразовательную школу нашего района.













Сказывается ли это на учебном процессе?

Безусловно сказывается. Из-за большого количества учеников в школе ввели линейную систему с двухсменным режимом обучения. Линейная система подразумевает плавающий график проведения занятий, что, конечно же, не очень удобно. А обучение во вторую смену создает значительные неудобства как для учеников, так и для родителей. Ведь не каждый родитель готов к тому, что его девятилетний, ну или немногим старше, ребенок будет добираться до школы самостоятельно. Даже, если школа находится в соседнем дворе.

Для многих семей вторая смена в школе стала проблемой: некоторые родители вынуждены нанимать няню или искать сопровождающего для ребенка; кто-то вынужден был поменять место работы или даже уволиться, так как не все дети могут собраться в школу самостоятельно. Кроме этого, когда дети учатся во вторую смену, то и зачастую выполнение домашнего задание заканчивается в ночное время. Помимо этого, у многих детей возникают трудности с посещением различных кружков дополнительного образования и спортивных секций.

Ну и нельзя забывать о том, что перегруженность школы создает дополнительную нагрузку и для учителей, и для персонала школы, что в будущем может сказаться на качестве обучения и предоставляемых услугах. Ресурс человеческих возможностей не безграничен, и фактически уже сейчас учителя несут двойную нагрузку. И только благодаря высокому профессионализму руководства учреждения и учителей, школа занимает ведущие позиции в Москве и очень хочется, чтобы она сохранила и преумножила свои достижения в будущем.

Аналогичная ситуация с отсутствием мест для детей и в дошкольных учреждениях. Жителям предоставляют места в детских садах в 15 км от дома. Наш Молжаниновский район находится в 10 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Как известно, транспортная доступность Ленинградского шоссе ограничена и родителям с маленькими детьми приходится добираться на общественном транспорте в часы пик, когда все жители района едут на работу. Это очень тяжело для детей и их родителей.

Кроме того, такое положение дел сказывается и на материальном благополучии жителей. Один из родителей дошкольника не может устроиться на работу либо вынужден с нее уволиться для присмотра за маленьким ребенком.

Как известно в Москве реализуется множество дополнительных образовательных и спортивных программ. Перегруженность школы накладывает количественные и временные ограничения на реализацию образовательных и спортивных программ.

Для занятий профессионально спортом, музыкой, рисованием также приходится возить детей в другие районы г. Москвы.

На какой стадии разрешения находится вопрос строительства новой школы и дошкольных учреждений?

В настоящее время определено место строительства нового общеобразовательного комплекса с дошкольными учреждениями в районе ул. Подрезковская д. 14. Вопрос начала проектирования и сроков строительства образовательного учреждения находится на согласовании департаментов Правительства Москвы и увязан с проектом планировки части территории Молжаниновского района. По проекту планировки территории прошли публичные слушания. Однако, сам проект еще не утвержден Мэром Москвы. Соответствующая информация по строительству школы и проекту планировки территории запрошена депутатским корпусом у органов исполнительной власти города Москвы.

Также нашими депутатами предложено поддержать инициативы Правительства Москвы и в новой школе запустить программу «Школа старшеклассников», которая обеспечит подготовку детей по различным направления к обучению в высших учебных заведениях.

Уверен, что эффективность решения любых государственных задач зависит от тесного взаимодействия исполнительной и муниципальной власти, способности слышать мнение простых граждан, делать рациональные выводы и предлагать компромиссные решения. Только совместными усилиями власти и людей можно разрешить любые проблемные вопросы в каждом районе города Москвы. Надеюсь, что к 1 сентября 2021 г. у нас в Молжаниновском районе появится школа с дошкольными учреждениями, и социальная напряженность по данному вопросу будет снята с повестки обсуждения.

В заключении хотелось бы отметить, что, не смотря на все сложности, наша школа стала обладателем гранта Мэра Москвы в рейтинге вклада образовательных организаций в качественное образование московских школьников в 2019-2020 учебном году, войдя в ТОП-220 лучших школ Москвы. От себя лично хочу поздравить директора Тверскую Наталью и коллектив школы с этим событием.



