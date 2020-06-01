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Презентовано образование для фермеров и переселенцев в села

Презентовано образование для фермеров и переселенцев в села

Образование // 19:44, 8 июня 2020 // 156
Тема переезда в сельскую местность, в эко-поселения и общины набирает все большую популярность среди горожан. Перед потенциальными переселенцами стоит ряд вопросов: как выехать, куда выехать, с кем обустраивать новую жизнь и чем заниматься на земле. Отвечая на этот социальный запрос Европейский институт ЮСТО разработал специализированный курс профессиональной подготовки "Менеджмент и  маркетинг крестьянско-фермерского хозяйства". Его разработчиками стали профессор, социолог  Дмитрий Соин и профессор, аграрий Евгений Бирюков.
 
Уникальность курса состоит в том, что желающие уехать из города и обустроить свою жизнь на селе по его окончании смогут правильно выбрать место, построить дом, открыть бизнес, сформировать общину единомышленников, обустроить сферу досуга, образования и культуры. 
 
Европейский институт ЮСТО в ознакомительных целях предоставил программу "Менеджмент и маркетинг крестьянско-фермерского хозяйства" порталу ТИРАС. Публикуем ее с некоторыми сокращениями:
 
                                                                                                                                                             Утверждаю
ректор, профессор Д.Ю. Соин
 
 
ПРОГРАММА
"МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА"

 
 

В настоящее время существует высокая потребность в предоставлении знаний, технологий и практических навыков гражданам России, желающим покинуть крупные города и связать свое будущее с аграрным сектором. Из открытых источников следует, что вызванный падением цен на углеводороды и короновирусом экономический кризис станет причиной массового отъезда из Москвы, Петербурга и некоторых других крупных городов по разным оценкам свыше 3 миллионов человек. Потеря работы, закрытие целых секторов сферы обслуживания, общие кризисные явления, а так-же психологический стресс от длительного пребывания в карантине станет мотивом к изменению образа, стиля и места жизни.


У покидающих мегаполисы людей будет два основных жизненных сценария:


1.    Превратиться в дешевую рабочую силу, кочующую из региона в регион в поисках заработка;


2.    Развить собственный аграрный бизнес в экологически чистых регионах России, что видится реальным учитывая огромную территорию, многообразные ландшафты и климатические зоны страны.


Предлагаемая идея направлена на реализацию второго сценария. Он позволит:

- создать многочисленный класс сельских собственников, которые всегда являлись опорой стабильного государства;

- избежать маргинализации населения;

- усилить традиционную систему уклада и хозяйствования;

- обеспечить продовольственную безопасность страны.

 

Так же будут решены многие проблемы экологического, демографического, семейного и морально-нравственного формата.

Изучение вопроса показало, что серьезным препятствием на пути потенциальных переселенцев является отсутствие знаний, технологий и практического опыта жизни и развития бизнеса на селе. Мы предлагаем решение этого вопроса через создание обучающей программы, включающей в себя теоретико-методологическую и практическую части. 


1. Теоретико-методологическая часть. Платформа – Европейский институт ЮСТО. Предметы:

- Идеология и мотивация деурбанизации;

- Выбор места жительства: логистика, экология, безопасность;

-Менеджмент в аграрном секторе;

- Маркетинг фермерских хозяйств;

- Брендирование и завоевание рынков сбыта;

- Аграрная кооперация;

- Регистрация и особенности работы КФХ;

- Гранты, субсидии и кредиты для аграрных проектов;

- Основы растениеводства;

- Основы Животноводства и молочного производства;

- Основы почвоведения;

- Садоводство и огородничество;

- Основы пчеловодства;

- Рыбное хозяйство и аквакультуры;

- Заготконторы и переработка сельхоз продукции;

- Инновационные технологии в аграрном секторе;

- Строительство домов и подсобных помещений;

- Бизнес и работа в режиме онлайн;

- Культурная и социальная активность на селе.


2. Практическая часть включает в себя подготовку слушателей  курса на «земле»:


- Прикладное растениеводство, садоводство и огородничество (высадка деревьев, обработка грядок, борьба с вредителями и т.д.);

- Прикладное животноводство и молочное производство (работа на животноводческой ферме);

- Демонстрация и использование минитракторов, мотоблоков и культиваторов;

- Установка теплиц, парников, защита растений от заморозков;

- организация торговли сельхозпродукцией;

- демонстрация и посещение сельских домовладений, школ, магазинов и т.д.


             Перечень практических занятий можно существенно расширить. Процесс обучения будет занимать 3 месяца в формате дистанционного образования. Вторая часть проходит очно в специально обустроенных центрах на земле. . По окончании участники групп получают диплом о профессиональной переподготовке по специальности  «Менеджмент и маркетинг крестьянско-фермерского хозяйства».


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