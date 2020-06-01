Презентовано образование для фермеров и переселенцев в села

В настоящее время существует высокая потребность в предоставлении знаний, технологий и практических навыков гражданам России, желающим покинуть крупные города и связать свое будущее с аграрным сектором. Из открытых источников следует, что вызванный падением цен на углеводороды и короновирусом экономический кризис станет причиной массового отъезда из Москвы, Петербурга и некоторых других крупных городов по разным оценкам свыше 3 миллионов человек. Потеря работы, закрытие целых секторов сферы обслуживания, общие кризисные явления, а так-же психологический стресс от длительного пребывания в карантине станет мотивом к изменению образа, стиля и места жизни.
У покидающих мегаполисы людей будет два основных жизненных сценария:
1. Превратиться в дешевую рабочую силу, кочующую из региона в регион в поисках заработка;
2. Развить собственный аграрный бизнес в экологически чистых регионах России, что видится реальным учитывая огромную территорию, многообразные ландшафты и климатические зоны страны.
Предлагаемая идея направлена на реализацию второго сценария. Он позволит:
- создать многочисленный класс сельских собственников, которые всегда являлись опорой стабильного государства;
- избежать маргинализации населения;
- усилить традиционную систему уклада и хозяйствования;
- обеспечить продовольственную безопасность страны.
Так же будут решены многие проблемы экологического, демографического, семейного и морально-нравственного формата.
Изучение вопроса показало, что серьезным препятствием на пути потенциальных переселенцев является отсутствие знаний, технологий и практического опыта жизни и развития бизнеса на селе. Мы предлагаем решение этого вопроса через создание обучающей программы, включающей в себя теоретико-методологическую и практическую части.
1. Теоретико-методологическая часть. Платформа – Европейский институт ЮСТО. Предметы:
- Идеология и мотивация деурбанизации;
- Выбор места жительства: логистика, экология, безопасность;
-Менеджмент в аграрном секторе;
- Маркетинг фермерских хозяйств;
- Брендирование и завоевание рынков сбыта;
- Аграрная кооперация;
- Регистрация и особенности работы КФХ;
- Гранты, субсидии и кредиты для аграрных проектов;
- Основы растениеводства;
- Основы Животноводства и молочного производства;
- Основы почвоведения;
- Садоводство и огородничество;
- Основы пчеловодства;
- Рыбное хозяйство и аквакультуры;
- Заготконторы и переработка сельхоз продукции;
- Инновационные технологии в аграрном секторе;
- Строительство домов и подсобных помещений;
- Бизнес и работа в режиме онлайн;
- Культурная и социальная активность на селе.
2. Практическая часть включает в себя подготовку слушателей курса на «земле»:
- Прикладное растениеводство, садоводство и огородничество (высадка деревьев, обработка грядок, борьба с вредителями и т.д.);
- Прикладное животноводство и молочное производство (работа на животноводческой ферме);
- Демонстрация и использование минитракторов, мотоблоков и культиваторов;
- Установка теплиц, парников, защита растений от заморозков;
- организация торговли сельхозпродукцией;
- демонстрация и посещение сельских домовладений, школ, магазинов и т.д.
Перечень практических занятий можно существенно расширить. Процесс обучения будет занимать 3 месяца в формате дистанционного образования. Вторая часть проходит очно в специально обустроенных центрах на земле. . По окончании участники групп получают диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Менеджмент и маркетинг крестьянско-фермерского хозяйства».