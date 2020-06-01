Презентовано образование для фермеров и переселенцев в села

Тема переезда в сельскую местность, в эко-поселения и общины набирает все большую популярность среди горожан. Перед потенциальными переселенцами стоит ряд вопросов: как выехать, куда выехать, с кем обустраивать новую жизнь и чем заниматься на земле. Отвечая на этот социальный запрос Европейский институт ЮСТО разработал специализированный курс профессиональной подготовки "Менеджмент и маркетинг крестьянско-фермерского хозяйства". Его разработчиками стали профессор, социолог Дмитрий Соин и профессор, аграрий Евгений Бирюков.

Уникальность курса состоит в том, что желающие уехать из города и обустроить свою жизнь на селе по его окончании смогут правильно выбрать место, построить дом, открыть бизнес, сформировать общину единомышленников, обустроить сферу досуга, образования и культуры.

Европейский институт ЮСТО в ознакомительных целях предоставил программу "Менеджмент и маркетинг крестьянско-фермерского хозяйства" порталу ТИРАС. Публикуем ее с некоторыми сокращениями:

Утверждаю

ректор, профессор Д.Ю. Соин

ПРОГРАММА

"МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА"



