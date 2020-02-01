Бизнес-тренинги: как разводят лохов. Откровения профессора Соина

Посещение бизнес-тренингов стало неотъемлемой частью социальной жизни мегаполисов и лидер в этом, конечно Москва. Мечта открыть свой бизнес и разбогатеть не оставляет мышление миллионов. Для таких страждущих денег и славы созданы по сути мошеннические ловушки: бизнес-тренинги. Туда заманивают и психологически обрабатывают сотни тысяч человек за сезон. В итоге, организаторы, обманным путем получают крупную прибыль, а участники тратят деньги и время.

О том как это происходит в своем интервью рассказывает профессор, ректор Европейского института ЮСТО, психолог и социолог Дмитрий Соин. По его мнению в ходе так называемых бизнес-тренингов "их участников вгоняют в измененное состояние сознания с целю подчинить себе их волю и значительно облегчить кошельки. Люди теряют критичность и становятся тренингоманами. Их судьба зачастую ломается, а вместо процветающего бизнеса они получают потерю денег, банкротства и массу психологических комплексов". Механизмы мошенничества, а так же способы его раскрытия и предотвращения подробно изложены профессором Соиным в ролике, который размещен ниже:



