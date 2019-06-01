Дмитрий Соин о социализации: большая школа или домашнее обучение

Вопрос образования и социализации детей - сегодня, как и века назад очень актуален. Дмитрий Соин, педагог с 25 летним стажем является убежденным сторонником домашнего обучения подростков или предоставления им возможности учиться в малых классах. Такие возможности появляются у жителей родовых усадеб или экологических общин. Более подробно об в интервью с педагогом новатором:

Корр. Сегодня в фокусе нашего внимания ректор Европейского института JUSTO, профессор Соин Дмитрий Юрьевич. Добрый день!

Д.Ю. Добрый!

Корр. Тема переселения горожан в экологически-чистые районы становится все более популярной, но многих молодых родителей останавливает вопрос образования детей. Скажите, пожалуйста, как Вы на "Территории Спасения" решаете эту проблему?

Д.Ю. Действительно, это - очень важный вопрос. Он волнует и родителей, и бабушек, и дедушек, которые беспокоятся, что отъезд из города скажется на качестве образования детей, что является одним из величайших заблуждений современной эпохи. И я об этом могу говорить, как педагог с более чем 20-летним стажем, как человек, который анализировал то, что такое на самом деле среднее образование в больших городских школах.

Многие цепляются за то, что школа - не только процесс передачи знаний, не только какая-то технология, позволяющая ребенку впоследствии поступить в ВУЗ, получить профессию, реализоваться, но и то, что большие школы социализируют ребенка, готовят к жизни, приучают к ее всем, как говорится, лихим поворотам. Но это - очень вредный стереотип, потому что зачастую вот такая социализация калечит жизни подростков. Я не открою великую тайну, если скажу, что основная часть наших детей пить, курить и нецензурно говорить начинает именно благодаря той самой школьной социализации.

В классах, где присутствуют 25-30 и более детей, качественное воспитание личности невозможно. Там возможно воспитать члена стада. Вот стадо воспитывается очень хорошо, а личность никак, потому что, как правило, в подростковых коллективах берут вверх дети, которые в силу каких-то своих обстоятельств - семья, социальный статус и так далее - имеют криминальную предрасположенность. Они привносят в детскую коммуникацию мат, нецензурщину, пошлости. Они привносят моду на курение. Я заканчивал школу в советский период и прекрасно помню, как все пацаны набивались в школьном туалете, закуривали, и даже те, кто не курил, старались там быть, потому что срабатывает стадный инстинкт. В клубах табачного дыма, в несчастном туалете, если была зима, осень, весна, а если хорошая погода, то в школьном дворе все прокуривались.

Первый опыт выпивок в беседках, еще где-то, мы, как школьники получали именно в школе. Это не из-за того, что школа плохая, даже не из-за того, что педагоги плохие. Это просто результат самой технологии. Представьте себе, в классе более 30 детей. Как педагог или классный руководитель может справиться? В армейском эквиваленте - это взвод солдат. Так солдаты подчинены дисциплине и присяге, а школьники чему?

Точно так же и прочие изъяны присутствуют в массовой школе. Например, склонение к ранней половой жизни, насаждение каких-то видов девиантного поведения, потому что все скромное, воспитанное, как правило, в школе забивается более агрессивными подростками из маргинальной среды. Возникает вопрос к родителям: "Вы хотите такую социализацию?" Тогда проще, вообще, в колонию для несовершеннолетних направить своих детей, и там получится великолепная социализация. Они будут на «фене» разговаривать, хорошо разбираться в уголовных понятиях, законах.

Я являюсь убежденным сторонником домашнего обучения и ничего в этом страшного нет, как нам пытаются доказать, якобы ребенок будет не приучен к жизни. Это бред. Ваш ребенок живет с вами, в вашей среде. Гораздо больше шансов, что в итоге он впитает те культурные и социальные ценности, которые присущи вам, а не каким-то другим слоям, которые даже могут отобрать у вас ребенка. Сколько детей начинают вступать в конфликт с родителями только из-за того, что попадают под влияние в школе других авторитетов. Вы такую социализацию хотите? А потом уходят куда-то: в криминал, в секты, в наркотики. Сколько случаев, когда дети именно в процессе образования в больших учебных заведениях начинают употреблять наркотики.

Я не хочу критиковать (и никогда не буду этого делать) большие школы, потому как жизнь в мегаполисах такова, что нет другого варианта. Но, жизнь в эко-поселениях совсем другая. Там живет несколько десятков или пусть даже несколько сотен семей. Люди знают друг друга, знают культурные коды друг друга, предрасположенности, интересы. Исходя из этого, можно формировать прямо в поселении свои школьные классы и проводить процесс обучения. А дети могут прикрепляться к обычной школе и заочно сдавать экзамены. Сейчас это распространенная тема, общедоступная.

У меня таким образом отучилась дочь. Рассказываю не из теории, а из практики. Она училась и готовилась дома и не пострадала с точки зрения социализации. Она начитанная, коммуникабельная, общительная, находит общий язык с разными людьми. При этом, не ходила в большие классы, не инфицировалась. Там один ребенок заболеет, потом весь класс страдает. Она как-то даже очистилась. Сколько до этого мусора она приносила зачастую из школы, волосы дыбом вставали. Несколько раз в году они ездят и очно сдают итоговые экзамены, переходя в следующий класс. Вот вам один из примеров.

И точно так же можно делать образование в малых группах. Поселилась община в экологически-чистом месте. Вы производите фермерскую продукцию, наслаждаетесь жизнью, ведете духовные, психологические, социальные поиски, дышите полной грудью, и ваши дети учатся с такими же детьми, как у ваших соседей по поселению. Проходят программы, прикреплены к заочной форме школьного обучения, сдают экзамены, получают аттестат вообще без проблем. Вы знаете, что не придется нанимать частных детективов (сейчас это очень распространенная услуга), чтобы узнать, а под чье влияние попал ребенок, а не употребляет ли он наркотики, а не стал ли членом преступного сообщества, а не занимается ли он какой-нибудь малолетней проституцией. Зачем это вам все?

Горожане вынуждены отдавать детей в большие школы. Это их собственный выбор. Педагоги, школьные коллективы сражаются за своих детей, но это битва с предрешенным результатом, потому что в школе, где одновременно находится больше тысячи детей, а есть школы, где несколько тысяч детей, они неподконтрольны. Они формально, на бумаге подконтрольны, но это иллюзия. Там своя власть, своя субкультура, свои законы. Как только педагог выходит из класса, дети начинают жить своей жизнью.

Я обращаюсь к тем, кто хочет уезжать в эко-поселения или создавать свои эко-поселения. Не бойтесь, не переживайте за образование. Поверьте мне, что ваши дети получат гораздо более качественные знания и просвещение, если будут учиться с детьми из таких же семей, как ваша, а в классах будет 8-10 детей, не больше. Может даже 4 или 3 ребенка. Либо ваш ребенок может обучаться дома. Прикрепиться к школе, получая по интернету задания, решать, отправлять, получать оценки. При этом, он будет рядом с вами, он будет вам помогать. Через это пусть дети получают социализацию. А не через то, что вы его куда-то отдали и ждете, как же он там социализируется. А если его там угробят? Будете потом локти кусать.

Я абсолютно спокоен за будущее тех детей, которые растут в эко-поселении и главная социализация проходит через практическую помощь родителям; когда отец занимается, условно говоря, теплицами, а ребенок ему помогает; мать занимается домашним хозяйством, а ребенок то же помогает. Вот что такое социализация. А не пойти в школу, научиться материться, принять к исполнению законы этой субкультуры и принести домой. Потом дома начинаются конфликты, и возникает трещина между родителями и детьми.

Я иногда даже от очень умных людей слышу реплики по поводу социализации детей. Ну если вы так хотите, чтоб они прошли жесткую школу жизни, так в тюрьму их отдайте, в колонию для несовершеннолетних. Там будет социализация, они волками оттуда выйдут. Но, мы же не хотим такого детям. В данном случае, я не пугаю родителей, чьи дети учатся в обычных школах. Я просто призываю их быть повнимательней к тому, кто в классе, кто сидит рядом с вашим ребенком. Поддерживайте педагогов и руководство школы, которые сражаются за ваших детей. А тем, кто уезжает, я говорю: "Будьте благодарны Богу, что ваши дети не будут туда ходить".

Сколько раз я, выступая на центральных каналах по данным темам, слышал о том, как доведенная до отчаяния учительница начинает бить ученика, когда ученики избивают и насилуют своих одноклассников или одноклассниц. Разве вы не видите всего этого?

В заключении скажу, что основная и значительная часть людей, внесших свой вклад в развитие науки, общественной мысли, литературы, заканчивали маленькие, как правило, сельские школы. Либо учились на дому. Недавно я был в Ясной Поляне (до сих пор нахожусь под впечатлением) и еще раз погрузился в мир семьи Л.Н.Толстого. Для меня стало новостью, что будущий великий писатель с мировым именем проходил домашнее обучение. Это хороший пример и выводы родители могут сделать сами.







