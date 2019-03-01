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НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ СНГ
События в политике, обществе, спорте. Сводка происшествий. Интервью
2019
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Дмитрий Соин проводит курсы профессиональных пиарщиков
Образование // Вчера, 19:50 //
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Европейский институт ЮСТО проводит курсы профессиональных пиарщиков. Лектором выступает ректор института, профессор Дмитрий Соин.
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