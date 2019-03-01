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2019
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Сергей Бабурин провел заседания Президиума Международной Славянской академии

Сергей Бабурин провел заседания Президиума Международной Славянской академии

Образование // Вчера, 07:17 // 103
 
26 марта, лидер партии Российский Общенародный Союз, профессор Сергей Бабурин, провел заседания Президиума Международной Славянской академии:
 
"В начале заседания Президиума Международной Славянской академии почтили память академика МСА, выдающегося советского композитора Вячеслава Овчинникова, друга и соратника Сергея Бондарчука. Одного из наших старейшин, создателя опер, балетов и ораторий, автора музыки к более чем 40 фильмам, в т.ч. фильмам А. Довженко С. Бондарчука, не стало 4 февраля. 
Избрали несколько новых членов МСА, обсудили текущие вопросы.
Единогласно избрали почетным академиком МСА Президента Республики Южная Осетия, приведшего республику к признанию Россией, Эдуарда Джабеевича КОКОЙТЫ, заехавшего ко мне по совсем другим делам и присутствовавшего на заседании в качестве гостя",- отметил политик.
 

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