26 марта, лидер партии Российский Общенародный Союз, профессор Сергей Бабурин, провел заседания Президиума Международной Славянской академии:

"В начале заседания Президиума Международной Славянской академии почтили память академика МСА, выдающегося советского композитора Вячеслава Овчинникова, друга и соратника Сергея Бондарчука. Одного из наших старейшин, создателя опер, балетов и ораторий, автора музыки к более чем 40 фильмам, в т.ч. фильмам А. Довженко С. Бондарчука, не стало 4 февраля.

Избрали несколько новых членов МСА, обсудили текущие вопросы.

Единогласно избрали почетным академиком МСА Президента Республики Южная Осетия, приведшего республику к признанию Россией, Эдуарда Джабеевича КОКОЙТЫ, заехавшего ко мне по совсем другим делам и присутствовавшего на заседании в качестве гостя",- отметил политик.