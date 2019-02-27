Михаил Ланда: Дни зимние обречены! Поэзия

Авторская поэзия педагога, композитора и музыканта из Тирасполя Михаила Ланды всегда притягивала к себе особой теплотой и творческим задором. Сегодня Михаил Яковлевич живет в Израиле, но его поэзия по прежнему близка ученикам, землякам и всем ценителям высокой культуры:
Не проходит, пожалуй, и дня,
Чтоб меня не влекла поэзия.
К жизни- в сущности у меня
Есть, всего лишь, одна претензия.
Нет, нет, нет, я её не виню
За ошибки иль там неудачи,
За её негустое "меню",
Не решённые мною задачи.
И какие бы ни были "битвы",
Я старался всегда избегать
Приписать себе статус жертвы-
Таковой себя проще считать.
Никого, никогда не винил:
Силы внешние и государство
И что кто-то недооценил,
Ни судьбу, ни чужое богатство.
Ни родителей, детство, графу,
Ни начальство, ни- просто погоду.
Я хочу обличить в строфу,
Как себя продвигал понемногу.
Мне побед над собою не счесть.
В жизни- главной была работа.
А претензия, всё же, к ней есть-
Это скорость её пролета!!!
27.02.2019.
Дни зимние обречены,
И снег под вербой тает.
Друзья, ведь завтра день Весны,
И все об этом знают!!!
***
"Простая истина мудра.
Живём, никем незаменимы,
И убираем свитера,
И перелистываем зимы,
И длится век ,и тает снег
Во власти дворника и Бога,
И человеку человек -
И свет, и посох, и дорога... " (Л. Яснов)
Ему с рождения сулят,
Что будут в жизни перемены.
Увы, но много лет подряд
Нет изменений, кроме пены.
Но человек устроен так,
Что в полосе, пусть светлосерой
Он, как наивнейший чудак,
С надеждой чуда ждёт и с верой.
День окончания зимы
Настал сегодня, ну а завтра,
Как в царстве холода и тьмы,
Подарит свет начало марта .
А после будет, как всегда:
Набухнут почки на деревьях,
Капель и птичьи голоса,
Весна придет вся в акварелях.
И длится жизнь из года в год,
И все меняется по кругу,
А человечество все ждёт,
Чтоб был, уже, покой повсюду.
Чтоб только слышать в новостях
О том, каков прогноз погоды,
Чтоб приносили НЕ в мечтах
Им радость прожитые годы!!!
28.02.2019
P.S.Написано во время контрольной по математике в 10 классе, отредактированно за 2 часа до прихода весны.