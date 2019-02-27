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2019
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Михаил Ланда: Дни зимние обречены! Поэзия

Михаил Ланда: Дни зимние обречены! Поэзия

Образование // Вчера, 11:01 // 92
Авторская поэзия педагога, композитора и музыканта из Тирасполя Михаила Ланды всегда притягивала к себе особой теплотой и творческим задором. Сегодня Михаил Яковлевич живет в Израиле, но его поэзия по прежнему близка ученикам, землякам и всем ценителям высокой культуры:


Не проходит, пожалуй, и дня,

Чтоб меня не влекла поэзия.

К жизни- в сущности у меня

Есть, всего лишь, одна претензия.



Нет, нет, нет, я её не виню

За ошибки иль там неудачи,

За её негустое "меню", 

Не решённые мною задачи.



И какие бы ни были "битвы",

Я старался всегда избегать

Приписать себе статус жертвы-

Таковой себя проще считать.



Никого, никогда не винил:

Силы внешние и государство

И что кто-то недооценил,

Ни судьбу, ни чужое богатство.



Ни родителей, детство, графу,

Ни начальство, ни- просто погоду.

Я хочу обличить в строфу, 

Как себя продвигал понемногу.



Мне побед над собою не счесть.

В жизни- главной была работа.

А претензия, всё же, к ней есть-

Это скорость её пролета!!!

27.02.2019.
 Дни зимние обречены, 

И снег под вербой тает. 

Друзья, ведь завтра день Весны,

И все об этом знают!!! 

***

"Простая истина мудра. 

Живём, никем незаменимы,

И убираем свитера, 

И перелистываем зимы,

И длится век ,и тает снег 

Во власти дворника и Бога,

И человеку человек -

И свет, и посох, и дорога... "   (Л. Яснов)



Ему с рождения сулят,

Что будут в жизни перемены.

Увы, но много лет подряд

Нет изменений, кроме пены.

Но человек устроен так,

Что в полосе, пусть светлосерой

Он, как наивнейший чудак,

С надеждой чуда ждёт и с верой.



День окончания зимы 

Настал сегодня, ну а завтра,

Как в царстве холода и тьмы,

Подарит свет начало марта .

А после будет, как всегда:

Набухнут почки на деревьях,

Капель и птичьи голоса,

Весна придет вся в акварелях.



И длится жизнь из года в год,

И все меняется по кругу,

А человечество все ждёт,

Чтоб был, уже, покой повсюду.

Чтоб только слышать в новостях

О том, каков прогноз погоды,

Чтоб приносили НЕ в мечтах

Им радость прожитые годы!!!

28.02.2019

P.S.Написано во время контрольной по математике в 10 классе, отредактированно за 2 часа до прихода весны.
 

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