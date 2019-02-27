Михаил Ланда: Дни зимние обречены! Поэзия

Авторская поэзия педагога, композитора и музыканта из Тирасполя Михаила Ланды всегда притягивала к себе особой теплотой и творческим задором. Сегодня Михаил Яковлевич живет в Израиле, но его поэзия по прежнему близка ученикам, землякам и всем ценителям высокой культуры:







Не проходит, пожалуй, и дня,





Чтоб меня не влекла поэзия.





К жизни- в сущности у меня





Есть, всего лишь, одна претензия.













Нет, нет, нет, я её не виню





За ошибки иль там неудачи,





За её негустое "меню",





Не решённые мною задачи.













И какие бы ни были "битвы",





Я старался всегда избегать





Приписать себе статус жертвы-





Таковой себя проще считать.













Никого, никогда не винил:





Силы внешние и государство





И что кто-то недооценил,





Ни судьбу, ни чужое богатство.













Ни родителей, детство, графу,





Ни начальство, ни- просто погоду.





Я хочу обличить в строфу,





Как себя продвигал понемногу.













Мне побед над собою не счесть.





В жизни- главной была работа.





А претензия, всё же, к ней есть-





Это скорость её пролета!!!





27.02.2019.

Дни зимние обречены,





И снег под вербой тает.





Друзья, ведь завтра день Весны,





И все об этом знают!!!





***





"Простая истина мудра.





Живём, никем незаменимы,





И убираем свитера,





И перелистываем зимы,





И длится век ,и тает снег





Во власти дворника и Бога,





И человеку человек -





И свет, и посох, и дорога... " (Л. Яснов)













Ему с рождения сулят,





Что будут в жизни перемены.





Увы, но много лет подряд





Нет изменений, кроме пены.





Но человек устроен так,





Что в полосе, пусть светлосерой





Он, как наивнейший чудак,





С надеждой чуда ждёт и с верой.













День окончания зимы





Настал сегодня, ну а завтра,





Как в царстве холода и тьмы,





Подарит свет начало марта .





А после будет, как всегда:





Набухнут почки на деревьях,





Капель и птичьи голоса,





Весна придет вся в акварелях.













И длится жизнь из года в год,





И все меняется по кругу,





А человечество все ждёт,





Чтоб был, уже, покой повсюду.





Чтоб только слышать в новостях





О том, каков прогноз погоды,





Чтоб приносили НЕ в мечтах





Им радость прожитые годы!!!





28.02.2019





P.S.Написано во время контрольной по математике в 10 классе, отредактированно за 2 часа до прихода весны.



