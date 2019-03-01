Фактор притяжения - это прикладная психология

Жители мегаполисов и не только практически разучились знакомиться и выстраивать долговременные отношения с противоположным полом. Отсюда одиночество и связанные с этим негативные психологические состояния. В стенах Европейского института ЮСТО для миллионов одиноких людей разработана уникальная психологическая ролевая игра направленная на отработку приемов знакомств. Продукт назвали: "Фактор притяжения". Ее разработчик, ректор института, специалист в области межличностных отношений профессор Дмитрий Соин делится своими мыслями по теме одиночества и знакомств.

"Проблема современного человека в том, что он просто разучился общаться, знакомиться, правильно подавать себя в межличностной коммуникации и отсюда проистекает одиночество. Интернет, гаджеты и прочая ерунда делают людей одинокими. Они погружаются в мир иллюзий, где превращаются в супер-героев, а в мире реальном они беспомощны. Фактор притяжения помогает отработать представление-знакомство, получить обратную связь от участников игры и как результат откорректировать поведение-позиционирование. Это реальный путь позволяющий повысить эффективность знакомств и как следствие увеличить вероятность обустройства личной жизни".



