Сенсация: КЛИНОК - казачья веха в российском образовании Образование // Сегодня, 14:58 // 40

Казачья система образования "КЛИНОК" - это сенсационный прорыв в сфере просвещения, уверен ее основатель, казачий полковник Андрей Полуханов. По этому поводу с ним состоялся диалог на площадке канала "АННА НЬЮС" в программе "Без Цензуры!" с ее ведущим, профессором, ректором Европейского института ЮСТО Дмитрием Соиным.

"КЛИНОК" - это креативный микс самых эффективных технологий созданных поколениями ученых педагогов. Многое взято из школ таких авторитетных специалистов-подвижников, как Щетинин, Базарный, Синельников и ряда других. Предлагаем вниманию полную версию программы "Без Цензуры!":



