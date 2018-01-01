Сенсация: КЛИНОК - казачья веха в российском образовании
Образование
//
Сегодня, 14:58
//
40
Казачья система образования "КЛИНОК" - это сенсационный прорыв в сфере просвещения, уверен ее основатель, казачий полковник Андрей Полуханов. По этому поводу с ним состоялся диалог на площадке канала "АННА НЬЮС" в программе "Без Цензуры!" с ее ведущим, профессором, ректором Европейского института ЮСТО Дмитрием Соиным.
"КЛИНОК" - это креативный микс самых эффективных технологий созданных поколениями ученых педагогов. Многое взято из школ таких авторитетных специалистов-подвижников, как Щетинин, Базарный, Синельников и ряда других. Предлагаем вниманию полную версию программы "Без Цензуры!":
Система комментирования SigComments
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Сенсационные откровения врачей. Кордицепс побеждает онкологию
|822
- Голос правды прорвался из Лукьяновского СИЗО Киева. Эдуард Коваленко говорит правду!
---|420
- Дмитрий Соин выступил против содомитов
|372
- Дмитрий Соин рассказал как разоблачить мошенников
|363
- Дмитрий Соин: психическая атака на Керченский пролив. Видео!
|311
- Дмитрий Соин: современная политика жестока и цинична
|193
- Дмитрий Соин рассказал о политическом лидерстве
|128
- Азербайджано-Турецкие интриги на Кавказе. Скандальные откровения Исмаила Шабанова
|71
- Скандал: Порошенко сравнили с гонителем христиан Нероном
|0