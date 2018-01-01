/
iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Сенсация: КЛИНОК - казачья веха в российском образовании

Сенсация: КЛИНОК - казачья веха в российском образовании

Образование
//
Сегодня, 14:58
//
40
Казачья система образования "КЛИНОК" - это сенсационный прорыв в сфере просвещения, уверен ее основатель, казачий полковник Андрей Полуханов. По этому поводу с ним состоялся диалог на площадке канала "АННА НЬЮС" в программе "Без Цензуры!" с ее ведущим, профессором, ректором Европейского института ЮСТО Дмитрием Соиным.
 
"КЛИНОК" - это креативный микс самых эффективных технологий созданных поколениями ученых педагогов. Многое взято из школ таких авторитетных специалистов-подвижников, как Щетинин, Базарный, Синельников и ряда других. Предлагаем вниманию полную версию программы "Без Цензуры!":

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Система "Клинок": как окончить школу в 14
Система "Клинок": как окончить школу в 14
Без Цензуры: о казачьих традициях, образовании и семье
Без Цензуры: о казачьих традициях, образовании и семье
Есть ли будущее у казачьего образования
Есть ли будущее у казачьего образования
Система комментирования SigComments

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru