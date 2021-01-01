Дмитрий Соин: анонс сегодняшнего эфира на ТВ канале ЗВЕЗДА

Дмитрий Соин

Сегодня, 1 марта 2021 г. в 21:30, телеканал Звезда, программа Открытый эфир! Приглашаю. Эскадроны смерти и мое несостоявшееся отравление ЭКС-агентом СБУ Евгением Довлатовым-Василькевичем...