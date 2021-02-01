Израиль. Впервые в мире Ноосферная партия примет участие в парламентских выборах

Вчера в Израиле произошло событие, которое практически не заметили как местные так и мировые СМИ: центральная избирательная комиссия Израиля официально зарегистрировала в списке кандидатов на участие в выборах в Израильский парламент (Кнессет), Ноосферную партию "Новый мир".

Однако, появление Ноосферной партии "Новый мир" в официальном избирательном списке в Израильский Кнессет означает, что в случае ее прохождение в парламент, в Израиле, на официальном уровне, может возникнуть принципиально новая политическая платформа, основанная на Ноосферном учении великого Советского ученого В. Вернадского.

15 ноября 2000 - м году, Президент России Владимир Путин выступая на встрече глав государств азиатско-тихоокеанского региона в Брунее, на Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация», сказал : «Наш соотечественник Владимир Вернадский, ещё в начале ХХ века создал учение об объединяющем Человечество пространстве ноосфере. В нём сочетаются интересы стран и народов, природа и общество, научное знание и государственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития».

Весьма показательно то, что Программа Израильской Ноосферной партии "Новый Мир" была заявлена в Израильских СМИ еще летом 2019 года, однако более двух лет Израильский избирком по различным причинам блокировал для Ноосферной партии "Новый Мир" возможность официальной регистрации для участия в выборах.

И вот сегодня, Израильская Ноосферная партия "Новый Мир", первая в Мире политическая организация провозглашающая основой своей программы Ноосферную доктрину Вернадского, официально оформилась в качестве новой политической силы.

"Появление Израильской ноосферной партии "Новый мир" в качестве реального политического игрока на предстоящих в марте внеочередных выборов в Израильский парламент (Кнессет) знаменательно прежде всего тем, что и в России, на протяжении многих лет, отмечались инициативы по созданию Ноосферной партии, однако инициаторы этого проекта так и не смогли оформиться в качестве реальной политической силы. Происходит это, прежде всего потому, что сторонники данной инициативы - это в основном представители старшего поколения Российской фундаментальной науки, которым достаточно сложно ориентироваться в нынешних российских политических реалиях. При этом надо отметить, что и в Израиле, путь в большую политику для Ноосферной партии "Новый мир" отнюдь не был устлан розами и в нынешних политических реалиях Израиля, где под словом "политика" подразумевается жесткая политическая борьба наполненная интригами, сливом компромата и прочими "политическими технологиями", Ноосферная программа партии смотрелась как фантастический фильм "о переходе к новой постквантовой парадигме естествознания, в рамках которой намечены проекты с научными коллективами в странах - партнерах для которых принципиально важно развитие научных связей и наукоемких технологий с Израилем"", - говорит советник ректора Европейского института USTO Алексей (Арье) Рапопорт, консультировавший руководство партии Новый мир в период 2019 - 20 г.

"Партия "Новый Мир" видит свою задачу в содействии гармоничному сотрудничеству ученых, идущих разными путями познания тайн Мироздания: естественнонаучному, породившему набор современных технологий и религиозному, накопившему огромный опыт управления коллективным сознанием."

В рамках развития своей программы, партия "Новый мир" выступает за создание и развитие Международного центра научного сотрудничества Израиля, России и США, к которому в последствии присоединятся другие научные державы.

Подобная инициатива должна направить усилия научного сообщества на углубления знаний о мироздании, укреплению безопасности планеты Земля, ее защиту от природных и техногенных катастроф.











