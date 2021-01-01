Великобритания и Турция подписали соглашение о свободной торговле

Церемония подписания состоялась в Анкаре 29 декабря при участии министров торговли двух стран в формате видеоконференции.





Соглашение обеспечит беспрепятственное движение товаров между странами после 1 января, когда Британия перестанет входить в единый рынок ЕС.





Великобритания - второй крупнейший рынок для турецкого экспорта, наибольшую долю которого составляют ценные металлы, автомобили, текстиль и электрооборудование. В 2019 году товарооборот между странами составлял 18,6 млрд фунтов стерлингов.





Хотя Турция не является членом ЕС, но входит в таможенный союз с ЕС, поэтому отдельное соглашение между Британией и Турцией невозможно было подписать до завершения переговоров между ЕС и Лондоном об их дальнейших торговых отношениях.