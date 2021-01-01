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Великобритания и Турция подписали соглашение о свободной торговле

Великобритания и Турция подписали соглашение о свободной торговле

Новости // 18:30, 29 декабря 2020 // 137
Церемония подписания состоялась в Анкаре 29 декабря при участии министров торговли двух стран в формате видеоконференции. 

Соглашение обеспечит беспрепятственное движение товаров между странами после 1 января, когда Британия перестанет входить в единый рынок ЕС. 

Великобритания - второй крупнейший рынок для турецкого экспорта, наибольшую долю которого составляют ценные металлы, автомобили, текстиль и электрооборудование. В 2019 году товарооборот между странами составлял 18,6 млрд фунтов стерлингов. 

Хотя Турция не является членом ЕС, но входит в таможенный союз с ЕС, поэтому отдельное соглашение между Британией и Турцией невозможно было подписать до завершения переговоров между ЕС и Лондоном об их дальнейших торговых отношениях.

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