Мосгорсуд отправил Карину Цуркан на 15 лет в колонию за шпионаж

Сегодня, МосГор Суд вынес решение в отношении Карины Цуркан, приговорив её к 15 годам лишения свободы.

В СКР считают, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности России. Обвинение запрашивало для Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Под арестом бывший топ-менеджер «Интер РАО» находилась с 2018 года.

Предполагается, что Карина Цуркан с 2004 года была агентом молдавской службы информационной безопасности. Подсудимая категорически не признавала вину. Её адвокаты настаивали, что часть улик в деле фальсифицирована.