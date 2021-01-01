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Фото агентства "Москва"

Мосгорсуд отправил Карину Цуркан на 15 лет в колонию за шпионаж

Новости // 18:20, 29 декабря 2020 // 139

Сегодня, МосГор Суд вынес решение в отношении Карины Цуркан, приговорив её к 15 годам лишения свободы. 

В СКР считают, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности России. Обвинение запрашивало для Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Под арестом бывший топ-менеджер «Интер РАО» находилась с 2018 года.

Предполагается, что Карина Цуркан с 2004 года была агентом молдавской службы информационной безопасности. Подсудимая категорически не признавала вину. Её адвокаты настаивали, что часть улик в деле фальсифицирована.

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