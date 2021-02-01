История Мондрагонской кооперативной корпорации из Страны Басков - для Приднестровья

Итак знакомьтесь: Мондрагонская кооперативная корпорация (MCC) из Автономной области Страна Басков в Испании.

Еще до 1950 - х годов Автономная область Страна Басков считалась одной из самых отсталый и депрессивный провинций Испании, которая к тому же постоянно враждовала с метрополией а бойцы Баскской группировки ЭТА, выступавшие за независимость Страны Басков, считалась самой радикальной террористической организацией в Европе.

Важно отметить, что до сих пор (с момента своего создания на рубеже 1940 - 50 годов), МСС остается единственным в мире примером такой крупной системы, основанной на экономике участия. Следует подчеркнуть, что условия формирования МСС были во многом уникальными.

В период становления Мондрагонских кооперативов сошлись в одной точке множество неповторимых условий, однако Главным из них стала роль вдохновителя Мондрагонского эксперимента - Дона Хосе Мария Арисмендиарриета (Арисменди). Он воплотил в своей личности многие своеобразные и противоречивые тенденции того времени. Католический священник, активный участник антифранкистского движения, редактор газеты Баскской республиканской армии, он был заочно приговорен франкистами к расстрелу и лишь чудом избежал гибели, выдав себя за рядового солдата (список приговоренных к расстрелу, где значится его фамилия, можно увидеть в музее МСС). Будучи сторонником доктрин христианского социализма, Дон Хосе Мария стремился найти третий путь между капитализмом и социализмом советского типа.

Арисменди однажды сказал: «Те, кто предпочитают делать историю, и самим менять ход событий имеют преимущество над теми, кто решает пассивно ждать результатов перемен».

В 1943 году Арисменди основал политехническую школу (в настоящее время — это Мондрагонский университет), демократически управляемый образовательный центр, открытый для всех молодых людей в регионе. Он создал школу, которая быстро расширялась на деньги, собранные у местных жителей на улицах. Он сам много учил студентов. Школа играла ключевую роль в становлении и развитии кооперативного движения, обучении и расширении возможностей горожан.

В 1956 году Арисменди и несколько выпускников школы создали первое кооперативное предприятие Улгор, которое вскоре расширилось и диверсифицировалось, превратившись со временем в Фагор и Мондрагонскую кооперативную корпорацию.

Затем в 1959 году они создали Каха Лаборал (Народный Сберегательный Банк), кредитный союз, который сделал финансовые услуги доступными членам кооперативов а также предоставил начальное финансирование для новых кооперативных предприятий.

Арисменди, который умер в 1976 году в Мондрагоне, почитается в своем городе и среди активистов кооперативного движения во всем мире за то, что он показал, что кооперативы могут быть эффективными предприятиями и преображать местные общины.

Арисменди писал: «Строить кооперативизм не значит делать противоположное капитализму, как если бы эта система не имела никаких полезных функций (…) Кооперативизм должен превзойти его, и для этой цели, должен усвоить его методы и динамику».

Сегодня Мондрагонская кооперативная корпорация является седьмой по величине корпорацией в Испании, имеет филиалы более чем в 70 странах Мира, в т.ч. в Китае, Бразилии и др.

А теперь вопрос к читателям:

Как вы считаете, возможно ли сегодня повторить историю Экономического Чуда из Страны Басков в в Приднестровье ?

Автор статьи:

Алексей (Арье) Рапопорт

Советник Ректора Европейского института JUSTO

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