Авраам Шмулевич. Россия не исчезнет Эксперты // 19:06, 29 декабря 2020 // 213

Часто говорят, что в ближайшие годы РФ исчезнет. Думаю, это перебор. Произойдет смута, смена персоналий и части элиты, шанс для Кавказа и казаков и еще для нескольких регионов получить самостоятельность. Но сама структура РФ не исчезнет.

Самый вероятный фактор, который может привести к отделению: отсутствие желания у Центра контролировать данную территорию, или исчезновение центра. Первый секретарь ЦК компартии Туркменистана Сапармурат Ниязов на начало 1991 года не имел намерения превращаться в Туркменбаши.

Если центр сам по себе ''сдуется',' нац. окраины будут предоставлены сами себе и вынуждены будут самоорганизовываться.

Воспользоваться данным обстоятельством в национальных целях смогут только те, кто будет к данному повороту событий готов. Пока таких немного.

Во-первых, Чечня.

Так же Осетия, осетины готовятся, они понимают ситуацию

Немного и карачево-балкарцы. Они эффективно борются за мобилизацию поддержки Москвы, за то, что Москва встаёт на их сторону в противодействии с адыгами. Как в своё время абхазы.

Более - никто.

Политической организации нет ни у кого.



Раввин Авраам Шмулевич (Израиль)





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