Авраам Шмулевич. Россия не исчезнет

Часто говорят, что в ближайшие годы РФ исчезнет. Думаю, это перебор. Произойдет смута, смена персоналий и части элиты, шанс для Кавказа и казаков и еще для нескольких регионов получить самостоятельность. Но сама структура РФ не исчезнет.
Самый вероятный фактор, который может привести к отделению: отсутствие желания у Центра контролировать данную территорию, или исчезновение центра. Первый секретарь ЦК компартии Туркменистана Сапармурат Ниязов на начало 1991 года не имел намерения превращаться в Туркменбаши.
Если центр сам по себе ''сдуется',' нац. окраины будут предоставлены сами себе и вынуждены будут самоорганизовываться.
Воспользоваться данным обстоятельством в национальных целях смогут только те, кто будет к данному повороту событий готов. Пока таких немного.
Во-первых, Чечня.
Так же Осетия, осетины готовятся, они понимают ситуацию
Немного и карачево-балкарцы. Они эффективно борются за мобилизацию поддержки Москвы, за то, что Москва встаёт на их сторону в противодействии с адыгами. Как в своё время абхазы.
Более - никто.
Политической организации нет ни у кого.