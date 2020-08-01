Как построить баню: материалы, технологии, эффективность





Специалист в области здорового образа жизни и активного долголетия, профессор Дмитрий Соин в видеоформате отвечает на вопрос, какую баню и из какого материала построить.





Предлагаем вашему вниманию видеоролик и его печатную версию:





Будни профессора Соина. Выпуск №3. Строительство бани!





Сегодня мы обсуждили вопросы строительства нашего Оздоровительного центра и рассмотрели вопрос: из чего лучше строить бани.





Есть несколько классических вариантов: Первое, это каркасные бани. Их преимущество в том, что это быстро возводимые конструкции. У таких бань хорошее энергосбережение за счет, того что внутри каркаса находится утеплитель. Но минус в том, что если это будет не сушенный профиль, а допустим естественной влажности, то бани начнут быстро гнить. Там, где заложен утеплитель, часто заводятся мыши, поэтому необходимо делать защиту от мелких грызунов.





Второе, это брус. Брус - это естественный и экологический материал. Но брусовая баня требует постоянный уход. Её необходимо подкрашивать, подправлять. Ведь дерево имеет свойство усыхать, давать трещины и это постоянная работа. Но огромный плюс в экологичности. Помните! Брус будет холоднее каркаса.





И третий вариант - бревно. У бревна есть очень большой минус. По сути, вы поставите баню и вам придётся как минимум год просто ждать. Даже проводку невозможно внутри провести, потому что дерево будет менять свой объем и естественно это будет либо разрываться либо сдавливаться. Но через два года у вас будут крутые бани из бревна.





Есть и четвертый вариант: это поставить баню из кирпича или из пенобетона. Вот мы как раз обсуждали эти технологии. Но это не традиционно. Нет кайфа от дерева.





А в конце вспомнилась древняя традиция строительства на Руси. И это строительство из глины. Мы всегда относились к саманным домам достаточно скептически, но я вдруг вспомнил, что почти вся Южная Европа построена так и там дома простояли более 600 лет. Саманный дом даже из танковой пушки трудно пробить. Так что это то же вариант...