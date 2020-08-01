Советы по фитотерапии на каждый день

Специалист: Всё на самом деле очень просто и доступно. Не нужно просто бояться что либо начинать в своей жизни. Начинать слушать свой организм. Давайте поговорим о том, зачем нам нужны вкусовые и запаховые ощущения. Это очень древние участки. Обаятельный центр находится в древнем участке мозга. Большая часть нашего мозга-это бессознательные процессы, которые мы не можем регулировать. Вкус, цвет, запах-очень древние понятия которые нас спасают. Человек стал забывать какой вкус, цвет и запах для него безопасен.

Все формы и методы, которые предлагаются сегодня современной медициной, связанны с химическими препаратами. Они соответственно имеют побочные эффекты. Вы как специалист по фитотерапии, скажите, есть ли у нас какая-то альтернатива?На самом деле нужно пить достаточное количество воды. Важно, чтобы вы перед утреннем употреблением воды не чистили зубы, чтобы химические в-в от пасты не попали к вам. Это нужно, чтобы восстановить правильную статику кишечника. Потому что, без этого очень трудно достигнуть того, что мы хотим. Прием пищи после воды допускается через 30-40 минут. И сейчас, я расскажу про свой очистительный набор. Это восемь яблок и восемь грецких орехов. Главная задача очищения-прежде всего голова. Но вернемся к яблокам и орехам. Хочу сразу предупредить, что если вы сразу раскроете грецкий орех, то его полезные свойства будут действовать три часа. После трёх часов грецкий орех уходит к сожалению только в калории. В течении дня каждые три часа, мы берем одно яблоко и один орех и хорошо пережевываем. Именно это сочетание ореха и яблока. Самое удивительное, что вы будите сыты. И так вы делаете каждые два часа по восемь раз. Можно ещё добавить к этому рациону некрепкого чая на травяной основе. Было бы просто замечательно, если б вы употребляли с чаем такое сочетание: брусничный лист, апельсиновая цедра и анис. После такой процедуры уже идёт фитотерапия. Какие наши главные проблемы. Во-первых печень. Не представляете на сколько помолодели проблемы с печенью. У женщин желчекаменая болезнь-это нарушение репродуктивных функций. Всё что связанно с деторождением. А у мужчин-это проблемы с сердцем. И эти проблемы исцеляются в два-три раза быстрее после очищения.