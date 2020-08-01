Дмитрий Соин: выбор прост - падение в городе или развитие на селе

Падение уровня жизни в городах, рост безработицы, свертывание масштабов бизнеса - все это как удар колокола пробуждает сотни тысяч и миллионы людей заставляя задуматься о своем будущем. Дмитрий Соин предлагает таким задуматься о возможности переезда в деревни, экологические поселения и "зеленые поселки". По мнению ректора Европейского института ЮСТО, деурбанизация - это путь к самосохранению социума в условиях мирового экономического кризиса и постоянной угрозы очередных эпидемий.

В предлагаемом к просмотру ролике, профессор Соин, дает практические рекомендации желающим покинуть города и переехать в сельскую местность. Они касаются выбора места, строительства домов и запуска бизнеса на земле. Подписывайтесь на паблики в фейсбуке, в контакте, ютубе "Школа Соина":



