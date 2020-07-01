Предназначение! Путь к Свободе!

ИА "ТИРАС", публикует мнение профессора Дмитрия Соина о жизни в мегаполисе и на природе:

У каждого из нас есть выбор, как прожить свою жизнь. В каменном мешке среди автомобилей, в пробках или в общественном транспорте. Или может быть всё-таки обратиться к природе, к своему естеству, к солнцу, к земле, к лесу. Посмотреть на эти луга, на эти травы, на это великолепное божественное небо, которое больше похоже на картины великих художников. Каждый раз, проходя сквозь лес для того, чтобы выполнить упражнения, насыщающие меня жизненной энергией я думаю: а ведь кто-то страдает в мегаполисах. Кто-то мечтает об эфирных ценностях, которые реально недостижимы. Мимо кого-то проходит эта жизнь. Жизнь-где ты принадлежишь себе. Жизнь-где ты в гармонии с окружающим миром. Жизнь, где можно наслаждаться воздухом, солнцем, природой, общением в семье, любимым делом. Ничто не может отвлечь нас! Ни грохочущие внизу автомобили, не мысли о том, как мы сегодня оплатим своё жильё. Или каким образом закроем кредиты и ипотеки. А может, стряхнем пыль сомнений со своих ног и сделаем шаг на встречу свободе! На встречу солнцу, на встречу новой жизни, на встречу реализации предназначения…