Агрессивная политика Турции или как украли христианский храм

ИА "ТИРАС", публикует авторский материал ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина и специалиста в области эзотерики и религиоведения Святослава Дубянского на тему Храма Святой Софии в Стамбуле:

Наша сегодняшняя тема, Храм Святой Софии. На первый взгляд, происходит обычное административное событие. Бывший музей-снова становится мечетью. Храм Святой Софии с 1934 года был музейным объектом. Но нам обещают, что скоро храм станет Мечетью. Это всё накладывается на важнейший исторический факт. В шестом веке, это было мощнейшее, выдающиеся сооружение, построенное христианами. Только после завоевания Константинополя турками, оно превратилось в мечеть.

Конечно Мустафа Кемаль Ататюрк сделал всё возможное, чтобы изъять этот собор и предать ему статус музея. Это была такая нейтральная позиция. И вот сейчас, президент-революционер Реджеп Эрдоган проводит всю более самостоятельную политику и решил сделать этот ход. Он подписал указ , о том что музей становится мечетью. Турция на фоне дряхлеющего Европейского мира, на фоне стареющего христианства ведёт всё более агрессивную политику. Представьте себе, чтобы была закрыта где-то крупная мечеть и объявлено, что там будет христианский храм. Какая бы была реакция исламского мира? Крайне агрессивной. И посмотрите какая реакция на закрытие музея и открытие Мечети в древнейшем христианском храме. Всего лишь какие-то робкие заявления от представителей РПЦ. В религиозном отношении Святая София является важнейшим символом и частью именно греко-православного мира, потому что Константинополь турками был захвачен уже после того, как католики и греки разделились на две церкви. Поэтому храм святой Софии восточная греко-православная церковь. В политических элитах крайне мало глубоко верующих людей. Потому что сама политика предполагает в себе определённый цинизм, что идёт в разрез с христианскими ценностями.