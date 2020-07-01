Ложные друзья или как распознать обман мошенников?

ИА ТИРАС, предлагает вниманию читателей авторскую статью профессора и ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина на тему манипуляции сознанием.

"Дружеские объятия". Этот термин часто используется в психологии, в маркетинге и политике. В бизнессе есть термин "дружеское поглощение". Когда у вас отнимают бизнес, но это выглядит как действие каких-то друзей. В любой дружбе есть манипулятор и манипулированный. Иногда они меняются местами, но суть та же. И в браке, и в дружбе, и в деловом партнерстве есть ведущий и ведомый. Ведущий-манипулирует. А ведомый-подчиняется. Поэтому, практически все великие политики и бизнесмены-очень классные манипуляторы.Тема манипуляции "удушение в дружеских объятиях" используется большинством сетевых компаний. Их задача затащить вас на свою территорию. На этой территории вас расцеловать и втереться в доверие, чтобы снять защитную функцию вашей психики. И когда вы на этой эйфории объятий они продают вам что-то. Это может быть всё что угодно. Конечно, когда ты приходишь, садишься за стол и тут же тебе наливают чай, обсыпают комплементами, предлагают что-то, то тебе трудно отказать. Тебя же так хорошо приняли и уделили внимание. Но как отказать? Лично я, когда попадал в такие ситуации, просто говорил, что мне это не надо, до свидания. Но не каждый к этому готов. В этих манипулятивных схемах есть важный момент, что с вами в коммуникацию вступает человек, которому вы хоть чуть-чуть доверяете. Иначе вы просто не пойдете туда. И вот моего знакомого подобным образом затащили на такое мероприятие и его все любили. Он в первый раз в жизни туда пришёл и его внезапно все полюбили. Ситуация всеобъемлющей любви, как в первых христианских общинах. И вот сидит он, а вокруг него сидят люди, которые рассказывают, как они стали счастливы благодаря этой компании. И в какой-то момент ведущий вызвал на сцену самых дорогих гостей. Кого назвал ведущий, знакомый не расслышал, но заметил, что все аплодируют и смотрят на ряд, где они сидели с кучкой ещё каких-то новичков. Их буквально выталкивают на сцену и все им аплодируют. Они были названы творцами будущего и ещё масса всяких комплиментов. И в итоге знакомый еле унёс оттуда всё купленное. Я не говорю полезна ли эта продукция или вредна, но изначально он не собирался ничего покупать. Вот тот самый важнейший аспект в оценке того, что делают манипуляторы. Поэтому практически на всех сетевых мероприятиях, людей вводят в трансовое состояние. Их заставляют синхронно что-то делать, синхронно что-то произносить. Люди, которые добиваются успеха в сетевом бизнесе, как правило либо природные манипуляторы, обладающие гипнотическими способности, либо обучившиеся, которые заканчивали специализированные курсы. Помните, если вы зашли куда-то и вас внезапно полюбили. И внезапно, как рояль из кустов появляется продукт, который вам пытаются продать. В таких ситуациях, первый вопрос, который должен у вас возникнуть "а почему они меня так любят?" И это не позволит вам впасть в такое трансовое состояние.