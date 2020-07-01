Дмитрий Соин: как выжить в новом экономическом мире

ИА "ТИРАС", представляет читателю экспертное мнение ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина, о том чего ожидать от мира после пандемии и как измениться глобальная экономическая модель:

"Мы будем анализировать себя и производить внутренний аудит и в следствии мы понимаем, что нам нужно новое жизненное задание. Идеология нового жизненного задания- это основополагающая идеология наряду с идеологией личностного прорыва. Необходим личный, индивидуальный прорыв в новую реальность. Прошлый мир сыпется и об этом нам говорит не только статистика, но и рыночные отрасли, лежащие на боку. Многие этого не понимают и ждут свадьбы. Но свадьбы не будет, потому что покойники не бракосочетаются. Но с помощью нового жизненного задания, новая реальность откроет вам свои ворота. Людям интеллектуальным, я бы посоветовал уходить в сферу ITтехнологий. А более консервативным личностям, я бы предложил заняться землёй. Приобретать земельные участки и приступать к строительству домов. Это как минимум гарантирует вам, что вы не окажитесь на улице с дырявыми карманами. Очень большой дефицит тех, кто может работать руками. И они очень хорошо сейчас будут зарабатывать. Число людей, работающих на удаленке выросло в тридцать раз. Представьте насколько фундаментально произошёл этот сдвиг. Пандемия создала условия при которых работать очно стало страшно и тяжело. И все умные люди начали налаживать свой бизнес в режиме онлайн. Имеется целый блог таких профессий. Теперь и вся образовательная сфера уходит в интернет. Это знак того, что если в 21 веке вы хотите чувствовать себя уверенно, то уходите в онлайн бизнес, который для вас может быть близким" ,- рассказал профессор.