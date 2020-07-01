Дмитрий Соин: новая экономическая эпоха уже наступила!

ИА "ТИРАС", представляет читателю экспертное мнение ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина, о том чего ожидать от мира после пандемии и как измениться глобальная экономическая модель:

"Сегодня, миллионы людей испытывают мощную психологическую встряску и серьёзные психоэмоциональные переживания из за того, что они не совсем понимают, что их ждёт в будущем. Мир, который был в 2019 году- практически рухнул. Экономические и социальные условия, которые существовали раннее уже невосполнимо утрачены.Целые сектора экономики стали либо не нужны, либо практически не нужны. Мышление людей изменилось, также как и потребительский рынок. В более три с половиной раза увеличилась безработица, начиная с апреля месяца текущего года. Огромная масса людей лишилась работы и источников существования. По разным данным, безработица в России может вырасти на два с половиной миллиона человек или даже на семь. И пока у этих людей есть небольшая жировая прослойка в виде сбережений, они ещё держаться. А что с ними будет через какое-то время? Самое важное ещё до того, как вы исчерпаете финансовые и продовольственные запасы начать действовать на опережение. Ни в коем случае нельзя доводить ситуацию до того момента, когда у вас всё закончится. Главное не допускать резких ошибочных шагов",- рассказал профессор.