Алкогольное пике Ефремова: чему научил общество актер

Совершенное раскрученным актером и режиссером смертельное ДТП словно удар колокола в ночи обострило дискуссию вокруг алкоголизации элит России. Богема, бизнес, административный аппарат, креативный класс - сегодня жертвы алкогольной зависимости, считает профессор, социолог и психолог Дмитрий Соин. Алкоголизм - это болезнь и ее необходимо лечить.

Требуются совместные усилия государства, общества, медиков, специалистов ЗОЖ индустрии, целителей, наркологов, всех людей доброй воли. Иначе алкоголь, наркотики и сигареты приведут к геноциду нашего народа, уверен профессор Соин. Подробности в видео:



