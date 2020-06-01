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Алкогольное пике Ефремова: чему научил общество актер

Алкогольное пике Ефремова: чему научил общество актер

Эксперты // 14:46, 22 июня 2020 // 198
Совершенное раскрученным актером и режиссером смертельное ДТП словно удар колокола в ночи обострило дискуссию вокруг алкоголизации элит России. Богема, бизнес, административный аппарат, креативный класс - сегодня жертвы алкогольной зависимости, считает профессор, социолог и психолог Дмитрий Соин. Алкоголизм - это болезнь и ее необходимо лечить. 
 
Требуются совместные усилия государства, общества, медиков, специалистов ЗОЖ индустрии, целителей, наркологов, всех людей доброй воли. Иначе алкоголь, наркотики и сигареты приведут к геноциду нашего народа, уверен профессор Соин. Подробности в видео:

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