Какие профессии ждет взлет зарплат. Исследование профессора Соина

Проведенные профессором Дмитрием Соиным исследования рынка труда выявили ряд направлений, в которых в отличии от большинства прочих возможен серьезный рост зарплат.

Ректор Европейского института ЮСТО уверен в том, что существенный рост доходов ждет людей занимающихся строительством и продажей загородной недвижимости. Это связано с повышенным интересом горожан к теме выезда за пределы мегаполисов.





Так же существенно повысят свою доходность фермеры производящие наиболее востребованную в городах продукцию - зелень, огурцы, томаты, грибы и ряд других. Производители бакалеи и особенно гречки так же имеют хороший потенциал роста прибыли. Важно удерживать ценовую политику в эконом и среднем сегменте.

Учитывая массовую психологическую травму миллионов переживших шок самоизоляции граждан, возрастет потребность в услугах психологов и социальных реабилитологов. Эти специалисты будут востребованы и их заработки устремятся вверх.

Консультанты по переезду за город, обустройству агарной жизни и налаживанию новых направлений бизнеса на земле так же будут на вес золота. В этом отношении интересна утвержденная ученым советом Европейского института ЮСТО и прошедшая экспертную оценку программа профессиональной переподготовки по специальности "Менеджмент и маркетинг сельхоз-предприятий, кооперативов и фермерских хозяйств", подчеркнул профессор Соин.