Короновирус: эпидемия с продолжением. Угрозы о которых молчат!

Ректор Европейского института ЮСТО, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин в интервью каналу АННА НЬЮС дал развернутую информацию о скрытых и отдаленных последствиях эпидемии

Корреспондент: Советы от профессионального социолога, психолога Соина Дмитрия Юрьевича. Как сберечь физическое и душевное здоровье на самоизоляции, помогает ли самоизоляция реально остановить распространение короновируса?

Дмитрий Соин:

Я бы начал ответ на вопрос следующим образом: Первое, несомненно необходимы очень серьезные меры безопасности в связи с распространением короновируса, он объективно угрожает людям старших возрастов, а также людям у которых есть хронические заболевания. Именно в этой аудитории наибольшее количество летальных исходов. Поэтому ограничение себя в контактах, в каких-то массовых мероприятиях, несомненно способствует спаду эпидемиологической активности. При этом надо понимать, что пандемия, это такая история, которая в конечном итоге коснется каждого. Допустим, по мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, не менее 70% немцев переболеют короновирусом.

Такие же цифры дают лидеры и других стран. Полагаю, что у нас приблизительно будет такой же уровень заражения. Но надо сразу отметить, что в большинстве случаев практика показывает, что короновирус проходит в легкой форме. Многие люди переносят его, даже не зная, что они им болели, просто потом у них находят антитела.

Примерно 1/3 болеют в умеренной тяжелой форме, температура, кашель, потом выходят из болезни живыми и фактически здоровыми. Те, кто в зоне риска, то у них конечно смертность велика. Я хочу сказать что короновирус приходит и уходит, а наше здоровье остается с нами.

Здесь я бы обратил внимание на следующее… Возьмем статистику прошлого года. В 2019 году в России естественно убыль населения составила 1 800 000 человек, из которых по официальным данным около 130 000 человек погибло в автокатастрофах, пожарах, от несчастных случаев. А 1 670 000 – это люди умершие от различных заболеваний. Так вот, в этой статистике 50% смертей - это сердечно-сосудистые заболевания. То есть, почти 850 000 человек в нашей стране за год умерло от инсультов и инфарктов. Еще около 20% это новообразования и онкология. То есть это более 300 000 человек. А вот от пневмонии около 1,5%.

Я хочу сказать, что будучи в самоизоляции люди как правило находятся в замкнутом пространстве своих квартир. У них падает подвижность, возрастает психологическая неустойчивость. Стресс давит на психику, потому что люди беспокоятся о своей работе, своем бизнесе, о своем будущем. Им это не дает спокойно, есть ,спать ,жить. Это удар для тех, кто переживает самоизоляцию лежа на диване, сидя за компьютером. Это очень мощный удар по тем, кто будучи в самоизоляции употребляет спиртное сверх нормы, курит.

Это удар для тех, кто неправильно питается. Потому что эти факторы: стресс, алкоголь, сигареты, малоподвижность, отвратительное питание - они провоцируют сердечно сосудистые заболевания. Есть мнение ученых-медиков, что стресс может спровоцировать и онкологию. Таким образом, мы борясь с короновирусом можем в итоге прийти к повышенной смертности, увеличению числа больных, именно по сердечно–сосудистыми и онкологическими заболеваниями.





За время борьбы с вирусом уже лопнуло несколько мифов: первый миф что спасают маски. Сегодня уже и ВОЗ и МЧС распространили объявление , что маски не спасают, их бессмысленно носит на улице они быстро загрязняются и становятся сами разносчиком инфекции. Маски помогают, если вы зашли в какой-то кабинет, находитесь в помещении, где много людей.

Второй миф о том этот вирус по долгу сохраняется на разных поверхностях разбит немецкими медиками. Немецкие врачи пришли к выводу о том, что этот вирус все таки в первую очередь передается воздушно капельным путем, то есть при общении. Это тоже очень важная деталь.

Ну и третий момент: бессмысленно сидеть дома и наживать хронические заболевания, если действительно можно вести ограничение, когда человек может выходить на улицу, но например он не имеет право находиться в двух, трех четырех метрах от другого человека. Одиночные прогулки, одиночное занятие спортом, одиночное сидение на лавочке. Все это никоем образом не может способствовать заражению, либо передачи инфекции другим лицам, потому что рядом никого не будет.

Я хочу особо подчеркнуть, что самодисциплина в изоляции очень важна, если человек не хочет выйти разваленным. Ведь месяца полутора, вполне достаточно чтобы заболеть тяжелыми недугами. Утренняя гимнастика, йога, фитнес нагрузки в сочетании с правильным питанием и интеллектуальными упражнениями спасут психику и тело человека.

От медицинских рекомендаций, хотелось бы перейти к рекомендациям социологическим. Многие заметили, что фоне эпидемии произошел массовый отток граждан за пределы города. Москвичи едут в регионы, на дачи. На смену глобализации идет деглобализация. На смену урбанизации - деурбанизация.

Корреспондент: Как пандемия изменит мир в планетарном масштабе и какие социальные эффекты ожидаются после того, как карантин будет снят?

Дмитрий Соин:

Я как социолог хочу дать несколько рекомендаций: первый момент я всем рекомендую не в коем случае не спать до обеда, я рекомендую вставать достаточно рано и обязательно давать 30-40 минут физической нагрузки. Это может быть йога, фитнесс, и любые другие физические нагрузки. У кого есть дома, беговые дорожки, велотренажеры их нужно использовать в полном объеме.Точно так же гантели и силовые тренажеры.

За тем, я рекомендую ни в коем случае не переедать. Возьмите за основу легкие каши, гречки, овсянки. Ешьте салаты, овощи. Ни в коем случае жирное, солёное, острое копченное. Может обостриться панкреатит, желчекаменная болезнь, может возникнуть сердечная недостаточность, проблемы с сосудами.

День, который вы проводите дома используйте для саморазвития.Начните учить языки. Наведите порядок в голове и бумагах. Допишите недописанные статьи, книги. Старайтесь раньше ложиться и раньше вставать. Я прямо категорически рекомендую не увеличивать, а наоборот сократить в самоизоляции курение и алкоголь. Эта отрава может за месяц-полтора серьезно подорвать здоровье.

Про деурбаницаю хочу сказать отдельно. Это путь к спасению и развитию! В течении нескольких лет, еще до эпидемий и изоляций я записал ряд программ про родовые усадьбы, про небольшие общины, поселения. Про то что Россия традиционно, страна с мощным аграрным сектором, с мощным сельским населением.

Сейчас положение, к сожалению, изменилось, значительная часть населения сконцентрирована в 5-6 крупных городах. Самый крупный Москва. С точки зрения национальной безопасности, с точки зрения стратегии развития государства, это очень опасное положение, потому как видим эпидемия за считанные дни загнала десятки миллионов человек по квартирам.

Были бы эти люди равномерно распределены по такой огромной стране как Россия, то вопрос об эпидемии был бы не актуален. Поэтому согласно официально публикуемым данным, минимум три миллиона человек покинет города. Но я подозреваю что их будет больше. Конечно, в первую очередь будут покидать города москвичи, питерцы, жители других крупных образований, потому что эпидемия, экономический кризис, значительно сокращают здесь социальную и финансовую базу для жизни.

Работы станет гораздо меньше. Целые отрасли экономики сократятся и высвободят рабочие руки. И я считаю, что именно сейчас деурбанизация, процесс обустройства на аграрных территориях, в комфортных условиях, в условиях, когда рядом живут единомышленники очень актуальна. Члены такой общины, могут распределить между собой обязанностей по обеспечению продуктами питания и всем необходимым для жизни.

Это очень серьезная и интересная тема. Причем, деурбанизация, интересна не только тем кто хочет заняться фермерством, жить за пределами города и прекрасно себя чувствовать. В экопоселениях вполне комфортно себя почувствуют программисты, веб дизайнеры, преподаватели, которые могут вести занятия дистанционные. Так же могут работать инженеры, проектировщики, все кто угодно, специалисты которые создают продукт дистанционно для заказчика и точно также в онлайн режиме передают готовое изделие. И за счет этого спокойно живут и хорошо чувствуют себя финансово.

Но и самое важное люди испытали очень серьезные стрессы. Мы еще не знаем его реальных последствий. Стресс связан с длительным пребыванием в квартирах, и я полагаю сейчас начнется обратная реакция, когда люди захотят вырваться на широкий простор, там, где воздух, вода, где солнце, где лес. Вот это будет уже интересно.



