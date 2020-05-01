Короновирус, как новая возможность. Проблем нет, есть лишь ситуации

Ректор Европейского института ЮСТО, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин дал видеоинтервью о проблемах и их решении в период короновирусной эпидемии. Предлагаем видео и печатную версию материала с ютуба

Друзья сегодня я хотел бы поговорить с вами от так называемых проблемах. Многие из нас сегодня в них погружены. Список озвучиваемых проблем довольно широк.

Проблемы на работе. Да из-за короновирусной эпидемии многие сейчас сидят дома и не имеют возможности трудиться.

Проблемы в бизнесе. Остановлены целые отрасли экономики. Только в Москве закрыты все рестораны, все кафе, фитнесс клубы, закрыты сети салонов красоты. Значительная часть организации работает либо в пол силы, либо в четверть силы, либо вообще остановили работу.

И поэтому понятно почему мы все с вами говорим о проблемах. Мы переживаем, не спим ночами, пьем успокоительные…

Но я, хотел бы сказать вам, что проблем на самом деле не существует. Проблема - это всегда некая неприятная ситуация, которая может с нами возникнуть на любом жизненном отрезке.

Вот, бывает, знаете проблема индивидуальная, когда какого - то конкретного человека уволили с работы или какой-то конкретный человек потерял свой бизнес. Сейчас же проблема охватила все страны и континенты. Если вы обратите внимание, то по всему миру приостанавливаются производства, замораживаются бизнес проекты, люди теряют работу, сидят по домам, вынуждены ходить по пропускам. Везде введен карантин.

Эти меры, неизвестно вообще когда закончатся. Потому что наши великие вирусологи постоянно оттягиваю этот момент победы над короновирусом. Поэтому я всем предлагаю проблему трансформировать в новые возможности. Вот допустим, я руководил и продолжаю руководить Европейским институт «ЮСТО». Сейчас нахожусь в деревне у себя дома. Коллектив мой распущен, каждый тоже находится дома. Лишь небольшая группа сотрудников продолжает обеспечивать жизнедеятельность института.

Как мы это все используем, как я это все использую. Во первых я воплотил свою мечту и вместо 15-20 минутной зарядки, каждый день полноценно занимаюсь 45 минут - час йогой, тибетской гимнастикой. Выполняю - «Приветствие солнцу» и получаю от этого огромное удовольствие.

Второе, в чем я сумел проблему трансформировать в новые возможности, я наконец засел за свои книги. У меня было три недописанные книги. Это конечно смешно, фактически эти труды были написаны еще летом прошлого года и по сей день я не мог их вычитать.

Суета, встречи с утра до вечера, руки не доходили. Сейчас я каждый день занимаюсь своими книгами.

В конце концов я разработал новый учебный план, новую учебную программу, для людей, которые бы хотели переселиться из мегаполисов в аграрные поселения. То есть, эта программа направленна на обучение людей тому, как можно обустроится на новом месте, в новой для них среде.

Я перечислил лишь несколько новых возможностей, которые для меня возникли благодаря эпидемии, благодаря, тому что страна на ходу перестроилась на новый лад, на новый темп жизни.

Я уже молчу о том, что поставил у себя во дворе теплицу. Установил электрогенератор, для автономного снабжения дома электроэнергией. Каждый день сажаю деревья, общаюсь с людьми, которые тоже занимаются аграрным сектором.

Мы обмениваемся информацией и это создает хорошую, гармоничную атмосферу и я для себя нашел очень много плюсов. Я понимаю, что тяжело, что без денег, что изоляция, психологическое давление, стресс, но если мы будем зацикливаться и не искать новых возможностей, то мы, действительно постепенно сойдем с ума. Проблем нет, есть лишь ситуации. Проблем нет, есть лишь новые возможности.



