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Где и как ущемляются права женщин? Скандальные подробности

Где и как ущемляются права женщин? Скандальные подробности

Эксперты // 16:29, 24 февраля 2020 // 129
Ректор Европейского института ЮСТО, психолог и профессор Дмитрий Соин затронул тему женской уязвимости. На видеокамеру он рассказал, о том кто, где и как ущемляет права женщин.  Природа насилия над женщинами имеет сексуальную, психологическую, экономическую, социальную и даже политическую основу, считает профессор Соин. Более того, философия унижения женщины имеет истоки в религиозных учениях и мистицизме. Об этом всем вы сможете узнать в данном видеоролике: 

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