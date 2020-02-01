Где и как ущемляются права женщин? Скандальные подробности
Эксперты // 16:29, 24 февраля 2020 // 129
Ректор Европейского института ЮСТО, психолог и профессор Дмитрий Соин затронул тему женской уязвимости. На видеокамеру он рассказал, о том кто, где и как ущемляет права женщин. Природа насилия над женщинами имеет сексуальную, психологическую, экономическую, социальную и даже политическую основу, считает профессор Соин. Более того, философия унижения женщины имеет истоки в религиозных учениях и мистицизме. Об этом всем вы сможете узнать в данном видеоролике: