Где и как ущемляются права женщин? Скандальные подробности

Ректор Европейского института ЮСТО, психолог и профессор Дмитрий Соин затронул тему женской уязвимости. На видеокамеру он рассказал, о том кто, где и как ущемляет права женщин. Природа насилия над женщинами имеет сексуальную, психологическую, экономическую, социальную и даже политическую основу, считает профессор Соин

. Более того, философия унижения женщины имеет истоки в религиозных учениях и мистицизме. Об этом всем вы сможете узнать в данном видеоролике: