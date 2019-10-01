Команда - путь к победе! Видео.

Приезжаю я в деревню, переодеваюсь в камуфлированную форму, беру лопату в руки, и селяне диву даются. Я считаю, что деревню (аграрный сектор) поднимут горожане, а не сельские жители, потому что они более пассивные, подавленные и так далее. Село было выбито еще при советской власти во многом. В этом году я на мульче картошку посадил и огромные кусты разрослись. Приходит один местный и говорит:"Наверное, не вырастет". Я потом его позвал, чтобы картошку вытаскивать, а она, как гроздья винограда. Выросла же.

Очень важны прикладные вещи. Когда я создавал в Тирасполе партию "Прорыв" (моя бывшая студентка и первая лидер "Прорыва" депутат Госдумы 2-го созыва, член Президиума Генсовета "Единой России"), у нас сразу появилась школа политического лидерства. Я ее специально эпатажно назвал имени Эрнесто Че Гевары. Ко мне потом хлынули люди из Европы, поклонники Че Гевары. Затем я сделал Интернет класс, ночной кинозал и все это происходило в режиме постоянного обучения.

Молодежи было интересно все время чему-то учиться. Нас постоянно показывали по телевидению, потому что мы делали информповоды. Сейчас не нужен телевизор, есть человек, который вбрасывает информацию в раскрученный блог, Инстаграмм, Фейсбук и т.д. и вас видят миллионы. Это начинает работать. Люди приходят и видят движение. Они и приходят на движуху.

Сейчас народ в Москве увлечен игрой "мафия". Приезжают по ночам в клубы и платят в среднем до 5000 рублей, чтобы просто поиграть в "мафию". Почему эти люди не должны прийти к вам? Но, надо родить продукт, благодаря которому к вам пойдут активные люди и, которым не жалко будет в качестве членских взносов заплатить деньги. Надо распространять информацию, а потом можно и стадионы собирать.

Нужно, чтоб из вашей среды проросли мощные и харизматичные спикеры, а вся команда должна на них работать, потому что спикеры, как локомотивы, тащат всю партию. Есть люди хорошие орговики, но не очень хорошие ораторы и наоборот. Каждый должен понимать, за что он отвечает. В Германии был харизматичный лидер, который увлекал за собой многомиллионные массы немцев, и был тихий руководитель исполкома (партии в современной версии) Борман, которого вообще никто не слышал и особо не видел, но знали, что он существует. Внутри вас должны выстроиться товарищеские понятийные отношения. Вы осознанно делегируете кому-то право продвигать, кому-то все выстраивать, кому-то деньги собирать, кому-то даете связи с образованием, кому-то с масс-медиа, кому-то с бизнесом и двигаетесь вперед.