"Тренингомания" - обман или развитие? Видео!

Корр. В фокусе нашего внимания ректор Европейского института JUSTO Соин Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич!

Д.Ю. Добрый день!

Корр. В наше время стало модно посещать бизнес-школы и тренинги личностного роста. Как Вы относитесь к этому явлению?

Д.Ю. Я являюсь сторонником всеобъемлющего постоянного саморазвития человека и однозначно положительно отношусь и к людям, и к организациям, которые идут по этому пути. Есть потребность людей, потребность корпораций в развитии: развиваются индивидуально, развиваются на уровне различных корпоративных структур. И есть те, кто предоставляет эти услуги: различные бизнес-школы, тренинговые курсы, различные площадки, куда можно прийти и послушать что-то интересное.

Всех людей, которые желают развиваться, ищут что-то, хочу предупредить, что на пути можно столкнуться с мошенничеством, пустотой, мейнстримом, которые в себе ничего не содержат. Надо понимать, что любая информация, связанная с личностным ростом, делится на две основные группы.

Первая группа - это информация, которая может отнестись к рубрике ток-шоу, может отнестись к формату мотиваций. Это тоже надо. Люди хотят видеть ток-шоу, хотят, чтобы их мотивировали. Одна крупная бизнес-школа пишет: "У нас есть программа: миллиард за миллион". Вы заплатите сначала миллион рублей, а потом заработаете миллиард. У меня к ним простой вопрос: "А что ж вы сами не зарабатываете эти миллиарды, а предлагаете другим?" Возьмите сто человек, обучите, и они вам заработают по миллиарду. У вас будет сто миллиардов, вы превратитесь в олигархов и будете счастливы.

Я привел пример заманухи, ловушки, когда людям обещают то, что они в итоге достигнуть не смогут. Вывешивается объявление, дается массированная реклама, якобы, посетив эти курсы, вы разбогатеете, заработаете миллиард, получите яхту или решите все проблемы в личной жизни, обретете мужа или жену, если эти курсы связаны с межличностными отношениями. Но, как таковой основы под это не подводится. Людей прокачивают: выходит какой-нибудь харизматичный бизнес-тренер и, как шоумен, обращается к аудитории, начиная применять технологии, связанные с НЛП: "Давайте вместе похлопаем, вместе потопаем. Кто здесь хочет стать мультиардером, поднимите руки. Не вижу, выше поднимите. А теперь обнимитесь друг с другом, с тем, кто слева, с тем, кто справа", - и так далее. Это прикольная история, это смешно и забавно. Можно проводить так даже выходные дни.

Но, это не имеет ничего общего с постижением самих технологий саморазвития, не имеет ничего общего с постижением технологий строительства бизнеса, обретения счастья в личной жизни. Нет самой модели, не предлагаются конкретные шаги. Людей накачивают еще большими желаниями, и когда они уходят с курсов, то не совсем понимают, что им делать. Человек послушал о том, что он способен и готов, и может поднять планку. Это тоже хорошо. Но, представьте судьбы этих людей. Им сказали, что они могут стать миллиардерами, а дальше что?

Человек походил, походил, и разочарование в себе только усилилось. Почему? Потому что, он не достиг результата. Проведите опрос выпускников бизнес-школ. Я, не располагая данными социсследований, могу побиться об заклад, что, если провести честный социологический опрос среди этих выпускников, то в лучшем случае 5-7% достигли чего-то в конкретном бизнесе, в конкретной личной жизни или аспектах личностного роста. Возникает такой эффект: люди начинают, как зомби, ходить по этим курсам. Человек сходил, послушал, вышел. Ничего не изменилось. Человек думает, что может не до конца понял и снова идет туда же.

Я бы даже ввел в оборот такой термин, как "тренингомания". Люди подсели на тренинги и ходят по кругу за этими тренингами. Всем понятно, что это ничего не дает и дать не может, но они вынуждены, как маньяки, ходить за хвостом псевдоудачи.

Альтернативу составляют площадки, которые под собой имеют научно-образовательную базу, площадки, которые ведут люди, не имеющие ничего общего с шоуменами. Вы приходите к шоумену, слушаете его, платите ему деньги, выходите и удивляетесь, почему ничего не получается. Потому что вы были на шоу.

Что должно произойти с человеком после концерта Аллы Пугачевой? Он получил удовольствие, ушел домой и снова погрузился в свои дела. Что должно произойти с человеком, который пошел на шоутренинги, где выскакивают молодые или не очень молодые люди и начинают всех воодушевлять: похлопайте, потопайте, поверьте в себя? Человек похлопал, потопал, вышел, поверив в себя, и ничего не произошло.

А вот когда программы идут либо на авторитетных образовательных площадках, либо их ведут практики: люди из банковской сферы, из коммерции, из политики, из общественного сектора, из религиозного сектора, которые сами всего достигли. Не выступали где-то, зарабатывая на жизнь, прыгая на сцене, а сами заработали миллионы, а может миллиарды долларов. Вот их слушать можно, потому что у них реальный жизненный опыт и багаж знаний под названием: "Как стать успешным человеком".

А что вам может передать и рассказать человек, который всю жизнь зарабатывает лицедейством, прыгая на сцене, заводя вас, и рассказывая какие-то истории. Вы ходите, слушаете и платите за это. Массу таких историй совершенно бесплатно можно послушать в метро, у себя во дворе, на работе в курилке. А тут вы отдаете деньги и в итоге ничего не добиваетесь. Надо снять шляпу перед каждым, кто выходные дни тратит не на пиво или какой-то гудеж, а на то, что идет на тренинги личностного роста. Но, при этом всем им нужно подсказать:" Ребята, делайте правильный выбор. Не тратьте зря деньги, не тратьте зря эмоции, силы и время. Ищите реальные варианты получения знаний, которые вам позволят реализоваться".

А реальные знания вы можете получить только от людей, которые реализовались. Нет ничего смешнее, когда курсы по созданию семьи ведут люди, не имеющие семей; когда нас учат, как разбогатеть те, кто только говорением на нас и зарабатывают; странно слушать о карьере и личностном росте тех, кто даже ни разу не был депутатом, мэром, губернатором и так далее. Это же просто абсурд, пустота, профанация и мошенничество.

Сделайте ставку в получении знаний на людей, которые сами многого достигли. И вот тут вы обретете положительные эмоции и реальные технологии личностного роста и увидите перспективы.

Корр. Спасибо, Дмитрий Юрьевич.

Д.Ю. Спасибо.

Корр. Своим мнением о тренингах личностного роста поделился ректор Европейского института JUSTO Соин Дмитрий Юрьевич