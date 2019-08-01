

Заговор против славян: магия, которую мы потеряли! Видео!!!



Вопрос о магическом прошлом и духовном наследии славян в интервью с исследователем возможностей человека, ректором Европейского института ЮСТО, профессором Дмитрием Соиным.

Ведущая: Вы смотрите телеканал "Славянский мир". Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. И сегодня мы говорим о скрытых способностях человека. У нас в гостях йог с 19-летним стажем, кандидат социологических наук, профессор Международной Славянской Академии Дмитрий Соин. Дмитрий, здравствуйте.

Д.С. Приветствую вас!

Ведущая: Правда ли, что у людей есть удивительные способности, но, к сожалению, не всем удается в них удостовериться?

Д.С. Несомненно. И это - медицинский факт. Тут даже не надо строить никаких догадок. Все доказывается очень легко. Если я купил автомобиль, у которого есть 250 лошадиных сил, но езжу на скорости 5 км в час, то либо у меня проблемы со здоровьем, либо я вообще не понимаю, для чего мне нужен этот автомобиль. Но, к сожалению, люди не могут соотнести такие параметры, как реальные возможности головного мозга и тот процент, на сколько мы их используем.

Есть разные версии: в советские времена говорили от 3 до 6 процентов, сейчас, чтобы нам не столь было стыдно за себя, подняли до 10 процентов. Возникает вопрос: "Что же делают оставшиеся 90 процентов головного мозга?" Существует прогрессистский и регрессистский взгляд на человечество. С одной стороны, марксисты и их последователи верят в то, что человечество прогрессирует из поколения в поколение, а регрессисты считают, что, наоборот, в древности, в золотой век люди были гораздо сильнее, мощнее нас и по своим возможностям, и по способностям.

Если исходить из второй позиции, то человек постепенно утрачивал свои возможности, потому что в головном мозге есть центры, которые мы можем воспринимать как источники сверхспособностей, но сейчас они находятся в спящем состоянии. Та же шишковидная железа, по мнению многих специалистов, и есть тот самый пресловутый третий глаз. Или, допустим, щитовидка, которую мы воспринимаем только сквозь призму щитовидной железы - это пятая чакра вишудха. С её помощью в былые времена люди могли очень сильно влиять, выступая, убеждая кого-то в чем бы то ни было и так далее.

Я думаю, что это не гипотеза. Человек обладает сверхвозможностями и сверхспособностями. Это - абсолютно очевидный факт, но в силу своей лени, в силу образа жизни, людям тяжело заниматься саморазвитием. Мы ходим на всякие глупые курсы, где нас учат, как стать миллиардером или мультимиллионером, искренне верим, платим деньги, но что-то миллионерами еще никто не стал. Это - не саморазвитие, это - манипуляция. Саморазвитие начинается с того, что человек открывает в себе спящие сверхспособности.

Ведущая: Экстрасенсорные каналы есть в каждом из нас?

Д.С. Наличие таких каналов доказано спецслужбами еще в 50-60-е годы прошлого столетия, когда передавалась информация на расстоянии без технических носителей. Это зафиксировано и теми опытами, которые ставили американцы и мы. Многое уже рассекречено и об этом написаны книги.

Ведущая: Это тоже возможности нашего мозга?

Д.С. Да, это наши возможности. У меня есть хороший друг. Он кандидат медицинских наук и, в свое время, подкинул мне интересную информацию. Вначале я усомнился в ней, но он говорит, что в утрате сверхспособностей огромную роль играло развитие речи. Если раньше люди общались с помощью своих экстрасенсорных способностей, то теперь заменили их речью, которой стало проще пользоваться. Но, передача информации на расстоянии - это факт. Есть многочисленные случаи. Например, гибнет мужчина. В тот же момент его ребенок просыпается с криком, почувствовав гибель отца. Или, допустим, человеку срочно хочется найти какого-то знакомого, и в этот момент знакомый ему перезванивает. Причем, когда его спрашивают, почему перезвонил, он отвечает, что решение было неожиданным. Но, так как мы не систематизируем внутри себя и не развиваем данные возможности, все происходит спорадически.

Ведущая: А как же развивать?

Д.С. Для начала, надо поставить такую цель и найти для этого время. С учетом того, что жизненный цикл обычного человека очень ограничен, у любого из нас есть выбор: либо заниматься саморазвитием, либо посидеть с пивом в очередном мундиале. Я всегда говорю, что хорошее дело мундиалем не назовут. Человек сам распределяет свое время и полтора - два часа в день найти на себя, конечно же, можно. Но, не все готовы.

Есть прописанные (тысячелетия назад) ступени саморазвития, которое начинается с самооценки, с перезагрузки. В йоге - это принципы яма и нияма, то есть яма - это гибель прежнего человека, нияма - возрождение нового человека, принятие определенных философских, психологических, энергетических принципов - от мышления и до питания. Затем начинаются физические упражнения, потому что тело должно быть готово к тому, что активизируются энергетические потоки. Далее начинаются практики, связанные с дыхательными упражнениями, с визуализацией, с остановкой, с запуском мыслей. Так постепенно, шаг за шагом человеку открывается то, что в ведической литературе называется сиддхи, то есть сверхспособность.

Ведущая: Дмитрий, а какие знания были у славян в развитии сверхспособностей?

Д.С. Знания были самые глубокие, и славяне всегда являлись частью ведического мира. Это - абсолютно исторический факт и, когда возникает дискуссия о том, что йога - не наше и откуда-то пришло, я говорю: "Оно отсюда ушло и сейчас возвращается, но уже в индуистском стиле". Достаточно сопоставить топонимику, имена древних славянских и современных ведических богов, проанализировать способности, которыми обладали, в частности, казаки - характерники. Они могли, например, становиться невидимыми; проезжали мимо турок, и те их не замечали. Они могли подолгу находиться под водой, не используя акваланги или какие-либо дыхательные приспособления. Все зафиксировано в исторических документах, а не просто выдумки и так далее.

Если мы обратимся к славянскому эпосу, то увидим, что он весь построен на мистике, магии, на чародействе. Возникает вопрос: "Почему мы сегодня все это практически утратили и вынуждены обращаться к китайской медицине, к аюрведической медицине, еще куда-то, забыв о том, что у нас были тысячелетия целительства и целители: волхвы, ведуны, ведуньи?" Почему мы забыли истории, когда русские князья, и это опять же описано в летописях, которые являются историческими документами, могли обращаться в зверей. Допустим, описывается погоня за полоцким князем: он оборачивался вокруг себя и, превращаясь в волка, уходил от погони. Это записывалось, фиксировалось. Почему же все утратилось? Потому что была целая эпоха зачистки сакральных знаний. Зачистка осуществлялась по нескольким направлениям. Сначала казнили практически всех волхвов. Самое интересное, что даже так называемый европейский просвещенный царь Петр Первый продублировал указом наказание для уличенных в волховании -сожжение либо утопление в проруби. Вот такой вот прогрессивный европейский государь.

До него тоже очень жестко выявлялись и пресекались подобные вещи. Знания зачищались. Уничтожены целые пласты артефактов, уничтожены все следы. Первый удар был нанесен по волхвам, затем преследование старообрядцев, которые очень многое сохранили и развили внутри себя, потом эпоха материализма уже советская, где преследовался тот же Порфирий Иванов и так далее.

Ведущая: А до нас дошли какие-то знания, откуда мы можем черпать информацию об этом?

Д.С. Знания сохранены на основе тех воспоминаний, тех летописных документов, которые соотносятся с периодом дохристианской Руси, и очень многое долгое время сохраняли казаки - характерники. Казак - характерник практиковал и медитацию, и особые психотехники. Он работал с энергией, применял энергетику на поле боя. Применялась энергетика для того, чтобы выявить планы противника, использовались суггестивные методы воздействия на противника.

Опираясь на эти знания, мы можем потихоньку восстанавливать то, что именуем истоками. Сегодня много общин, много людей, которые обращаются к истокам, и у меня есть такое ощущение, что мы на пороге сильных ментальных изменений в славянском мире.

Я даже для эксперимента озвучил тему, которая называется "Территория Спасения" - история, связанная с восстановлением родовых традиций, с наличием земли у каждого славянина, и неожиданно получил отзывы со всей Российской Федерации. Это и бывшие сторонники Мегре - "Кедры России", это и анастасиевцы, это еще какие-то люди, которые развивают тему русской общины, славянской общины и все, что связано с исцелением и со сверхспособностями. Это сейчас будет очень актуально.

Ведущая: Дмитрий, в завершении нашего диалога, скажите, а Вы сами сталкивались с удивительными способностями?

Д.С. Я неоднократно с ними сталкивался, потому что когда-то у меня были свои площадки, в том числе и його-клубы, и туда приезжало много людей, которые годы провели в Индии, в Тибете. Я лично сталкивался с ситуацией, когда человек тебя просто берет за руку, сидит рядом с тобой полторы-две минуты и описывает один в один то, что у тебя было на УЗИ. Один мастер-целитель в той же кундилини йоге ближе был к этому, и у него лечится очень элитарная публика. Мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда во время медитативных практик, во время практик, связанных с работой с энергией, люди заваливались в параллельные пространства и видели, что там происходит. Или человек видел сущности, которые в нем находятся. Я же социолог и эмпирик. Социологи очень циничные люди. Они не верят ничему на слово, и я вот так устроен. Все время говорю: "Вы мне покажите, и тогда я уверую. Явите хотя бы маленькое чудо". И вот все вышеперечисленное я видел на самом деле и это реалии дня.

Ведущая: Дмитрий, благодарим Вас за интересную беседу. Хочется все увидеть и поверить. Ведь это действительно существует.

Д.С. Я Вас тоже приглашаю на эти практики, давайте вместе увидем, и нам тогда проще будет поверить. Спасибо Вам за приглашение в программу.

Ведущая: Нашим зрителям я напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Соин, йог с 19-летним стажем, кандидат социологических наук, профессор Международной Славянской Академии.











