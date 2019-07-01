Новые правила списания денег за штрафы с личной карты

Внесены новые поправки в законодательство регламентирующее взымание штрафов с граждан. В случае их принятия штрафы до 10 тысяч рублей могут списываться с карты гражданина автоматически. Как к этому относится в интервью с ректором Европейского института ЮСТО Дмитрием Соиным. Видео!

По мнению ученого главное - не нервничать, вести себя достойно и невозмутимо. Так же Дмитрий Соин дает конкретные рекомендации по законным способам защиты своих прав:



