Новые правила списания денег за штрафы с личной карты
Эксперты // 09:43, 12 июля 2019 // 270
Внесены новые поправки в законодательство регламентирующее взымание штрафов с граждан. В случае их принятия штрафы до 10 тысяч рублей могут списываться с карты гражданина автоматически. Как к этому относится в интервью с ректором Европейского института ЮСТО Дмитрием Соиным. Видео!
По мнению ученого главное - не нервничать, вести себя достойно и невозмутимо. Так же Дмитрий Соин дает конкретные рекомендации по законным способам защиты своих прав: