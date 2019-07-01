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Новые правила списания денег за штрафы с личной карты

Новые правила списания денег за штрафы с личной карты

Эксперты // 09:43, 12 июля 2019 // 270
Внесены новые поправки в законодательство регламентирующее взымание штрафов с граждан. В случае их принятия штрафы до 10 тысяч рублей могут списываться с карты гражданина автоматически. Как к этому относится в интервью с ректором Европейского института ЮСТО Дмитрием Соиным. Видео!
 
По мнению ученого главное - не нервничать, вести себя достойно и невозмутимо. Так же Дмитрий Соин дает конкретные рекомендации по законным способам защиты своих прав:

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