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2019
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Соин против Исаева: батл за Нижний Новгород. Скандальное видео на Первом канале!!!

Соин против Исаева: батл за Нижний Новгород. Скандальное видео на Первом канале!!!

Эксперты // Сегодня, 11:08 // 75
По результатам международного рейтинга Нижний Новгород стал лучшим городом России, обогнав Питер и Москву, а также ряд европейских столиц. Но это не нравится адептам либерализма. В эфире первых каналов идут информационные схватки между западниками и патриотами. Наиболее жесткие батлы происходят с участием либерала Никиты Исаева и русского интеллектуала Дмитрия Соина. 

В одном из последних  эфиров программы "Время покажет", эти антиподы вновь сошлись в споре о статусе Нижнего Новгорода.  С пеной у рта Исаев орал, что Нижний Новгород - это болото с квакающими лягушками. В свою очередь Соин подчеркнул, что вышеупомянутый город пример благополучия, комфортной социальной жизни и вековой истории. 

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