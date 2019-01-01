Соин против Исаева: батл за Нижний Новгород. Скандальное видео на Первом канале!!!

По результатам международного рейтинга Нижний Новгород стал лучшим городом России, обогнав Питер и Москву, а также ряд европейских столиц. Но это не нравится адептам либерализма. В эфире первых каналов идут информационные схватки между западниками и патриотами. Наиболее жесткие батлы происходят с участием либерала Никиты Исаева и русского интеллектуала Дмитрия Соина.





В одном из последних эфиров программы "Время покажет", эти антиподы вновь сошлись в споре о статусе Нижнего Новгорода. С пеной у рта Исаев орал, что Нижний Новгород - это болото с квакающими лягушками. В свою очередь Соин подчеркнул, что вышеупомянутый город пример благополучия, комфортной социальной жизни и вековой истории.