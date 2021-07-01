Выборы в Молдове: партия Майи Санду одержала победу над социалистами Игоря Додона

При подсчете 90% голосов избирателей на выборах парламента Молдовы определилось доминирующее лидерство партии президента Майи Санду "Действие и солидарность". Она уже набрала 47% голосов. Ее главные соперники набрали лишь 31%. Это не позволяет им "вырвать победу" у прозападных сил.

Политический аналитик, профессор Дмитрий Соин отметил: "Социологи предполагали, что партия Майи Санду займет первое место, но то, что это будет с фатальным для Игоря Додона отрывом мало кто прогнозировал. Прорабатывался вариант при котором "Действие и солидарность" оторвется от социалистов на 2 - 3 процента и Додон сможет сформировать коалицию с Шором, который набирал около 7%. Это позволило бы создать правительство, возможно во главе с самим Игорем Додоном, сохранить вектор, как внутренней, так и внешней политики.

Однако при разрыве в 16% это не реальный сценарий. Теперь Молдову ждет достаточно продолжительный период прозападного, даже проамериканского курса. Возможно обострится ситуация на Приднестровском направлении, где Санду потребует вывода российских войск, оживится антироссийское взаимодействие Кишинева и Киева, а главные политические решения будут исходить из посольства США. Поражение Игоря Додона обусловлено его политической усталостью, вялостью и слабым профессионализмом команды. Но сами идеи социалистов актуальны для более трети населения РМ. Это значит, что борьба продолжится и самое интересное еще впереди"