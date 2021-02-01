Нужны ли России трудовые мигранты из СНГ? (Часть 2)

Продолжение беседы.

Начало см. http://tiras.ru/evrazija/48261-nuzhny-li-rossii-trudovye-migranty-iz-sng-chast-1.html





И победные реляции господ Клауса Шваба и Билла Гейтса о «глобальной перезагрузке», для нас, людей, переживших Горбачевскую перестройку, закончившуюся развалом СССР, отнюдь не являются источником вдохновения и оптимизма, ведь нет никаких оснований ожидать того, что господа Шваб, Гейтс и иже с ними, окажутся сегодня успешнее, чем Михаил Горбачев тридцать лет назад. Скорее всего, на фоне вышеперечисленных глобальных угроз их прожект выглядит куда более авантюрным и разрушительным по своим масштабам, чем советская Перестройка.





Какие из всего вышеперечисленного можно сделать выводы для России?

В первую очередь это то, что продолжение демографического спада внутри России и демографического давления из вне будет продолжаться и усиливаться, а следовательно, любого рода заклинания и причитания – это не более чем колебания воздуха, не имеющие к реальности никакого отношения. Все чего можно достичь подобными упражнениями – это усиление негативного информационно – эмоционального поля, которое способно лишь только снизить КПД конструктивной работы в условиях нарастания кризиса.

Именно поэтому, градус подобного рода панических настроений необходимо резко снижать.

Во-вторых. Очевидно, что пол миллиона или даже несколько миллионов организованных переселенцев из бывших советских республик, сегодня для России значительно предпочтительнее, чем сотни миллионов беженцев из Стран юго-восточной Азии и Африки а следовательно, основной задачей в этой ситуации должна стать, всесторонне продуманная организация, на основе межгосударственных программ, переселение и дальнейшая поэтапная абсорбция переселенцев в России, в том числе и формируемую под этот проект сеть агро эко поселений.

Так же на этом фоне, необходимо максимально усилить масштабы переселения в Россию бывших соотечественников из зарубежных стран, что даст возможность, хотя бы частично разбавить моно этнический состав потока новых переселенцев.

И в этой связи, вполне уместно обратиться к опыту работы Еврейского агентства «Сохнут», которое уже более ста лет достаточно успешно решает вопросы репатриации евреев из различных стран мира в Израиль. Причем этот процесс проработан настолько тщательно и всесторонне, что сам момент переезда является лишь звеном в цепочке широчайшего спектра вопросов связанных как с подготовкой будущих репатриантов в стране исхода, так и дальнейшей их абсорбции после приезда в Израиль.

Подобным же образом должна работать и та структура, которая сможет взять на себя организацию и осуществление данного процесса.

И здесь весьма уместно вспомнить, и постараться осознать, что гораздо проще и правильнее, подобного рода процессы, рассматривать в формате «внутренней миграции», примерно так же, как это происходило во времена СССР.

Впрочем, это уже повод для совсем другой заметки.

#Европейский_институт_JUSTO

#Арье_Рапопорт

#Государственная_программа_для_переселенцев_из_СНГ

#Абсорбция





