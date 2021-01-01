Нужны ли России трудовые мигранты из СНГ? (Часть 1)

Вчерашний день был богат на различные знаковые события, одним из которых, наряду с Манифестом от Константина Богомолова, стал ряд заявлений Российского правительства по поводу необходимости привлечения в Россию не менее 500 тысяч трудовых мигрантов для сельхоз работ.

Показательно, что опубликованные практически одновременно, обе эти новости взвали колоссальный резонанс у читательской (зрительской) аудитории получив огромное количество отзывов. Но если по вопросу Манифеста Богомолова мнения разделились, то вопрос о привлечении трудовых мигрантов для Российского агрокомплекса вызвал практически однозначную отрицательную реакцию. Пожалуй, жестче других высказался на данную тему Российский журналист Сергей Мардан, заявивший буквально о том, что:

«В России, как принято считать, есть две динамичные отрасли, демонстрирующие приличные экономические результаты - жилищное строительство и сельское хозяйство. И в обеих этих отраслях для российских граждан места нет. Они существуют исключительно для граждан среднеазиатских республик и своих собственников, которые очень часто удивительным образом оказываются близки с местными и федеральными властями … Гастарбайтеры — это (не просто) иностранные рабочие, которые лишают рабочих мест российских граждан, удерживают на низком уровне уровень зарплат в стране, выводят деньги из российской экономики.»

Данное заявление известного журналиста, отражает мнение довольно широких слоев граждан России. Но вместе с тем, существует и другая сторона медали – это запустение (и деградация) сельхоз земель, их обезлюживание, падение рождаемости и катастрофические темпы убыли коренного населения, и это уже не прогноз, а свершившийся факт. А ведь, как гласит известная поговорка: «на землю без людей обязательно придут люди без земли».

И в этой ситуации давно не секрет, что совокупный объем потенциальных переселенцев в Россию из стран юго-восточной Азии и Африки, может достичь в обозримой перспективе от нескольких сот миллионов до более чем миллиарда человек.

Для этого, достаточно познакомить с популярным опусом авторитетного израильского ученого – футуролога Гая Бехора «Апокалипсис сегодня» написанным им в 2018 г., в котором он наглядно продемонстрировал масштабы глобальной экологической катастрофы, результатом которой на фоне растущего перенаселения стала апокалиптическая засуха, в результате которой пересохли большинство главных рек регионов Ближнего востока, Малой Азии и Северной Африки. К несчастью, список таких территорий и количество проживающих на них людей постоянно растет. И в этой связи, проблема озвученная вчера касается отнюдь не только и не столько текущей нехватки рабочих рук в Российском агропроме и в строительной отрасли – речь идет о тектоническом сдвиге, связанном с запуском тенденции замещения коренного населения России, приезжими. И судя по всему, мы находимся только в самом начале этой страшной тенденции, но хотелось бы отметить очень важный факт, что происходит все это на фоне усиления глобального политико – экономического кризиса на фоне продолжающейся пандемии COVID.

(продолжение следует)

ссылка на публикацию авторитетного израильского ученого – футуролога Гая Бехора «Апокалипсис сегодня» https://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/133419/



