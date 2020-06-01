1 июня 2005г. в день Защиты детей в Тирасполе была учреждена Международная молодежная корпорация "ПРОРЫВ!". Политтехнологом и главным идеологом движения выступил офицер приднестровской спецслужбы, социолог Дмитрий Соин, а первым лидером стала нынешний депутат Госдумы России Алена Аршинова.

Сегодня корпорация и одноименная партия в лице своих ветеранов отмечают 15 летие организации. Особенно консолидировано это происходит в Приднестровье, Молдове и российской диаспоре тираспольчан. Специально для тех кто был в ММК-НДП "ПРОРЫВ!" редакция публикует манифест движения многие пункты которого приобрели еще большую актуальность со временем:

«ПРОРЫВ!» как удар грома, как ушат ледяной воды, как неожиданно сорвавшаяся лавина заставил окружающий мир по-новому взглянуть на приднестровскую молодежь.

1 июня 2005 года тринадцать организаций, институтов и фондов провозгласили создание Международной Молодежной Корпорации «ПРОРЫВ!» бросив вызов бюрократии, тоталитаризму и несправедливости. Наше движение очень молодо, и о нем начали говорить с первых ясельных шагов. Ответ на вопрос «почему?» прост. Потому что «ПРОРЫВ!» сразу проявил свой твердый характер, заявил о себе яркими акциями и решительными действиями в поддержку свободы народа Приднестровья. Весть о появлении Корпорации нового типа распространилась не только в Приднестровье, но и в Молдове, Украине, России, Евросоюзе и США. Газеты, радио, телевидение и интернет говорили о том, что приднестровская молодежь пошла на ПРОРЫВ! порочного круга. Того состояния, в котором господствуют насилие, порабощение, двойные стандарты. Где личность человека равна нулю, а воля народов не признается и является разменной монетой в игре политиков.

Поэтому «ПРОРЫВ!» появился в Приднестровье стране созданной волей народа, но не признаваемой мировой бюрократией только потому, что мы хотим жить в союзе с Россией. Потому что мы отторгаем идеологию «Нового мирового прядка», глобализацию по-американски, НАТО и прочие агрессивные международные структуры. И пусть наряду с объективной информацией было много грязи, тем не менее, произошло главное: Мир узнал о нас! В мировых СМИ заговорили о приднестровской молодежи, как о реальной силе способной творить и защищать свои творения.





И если сегодня практически всем понятно к чему мы стремимся, как мы действуем, каковы наши цели и задачи, то в начале пути, об ММК «ПРОРЫВ!» ходили легенды и слухи, да еще слышалось злобное шипение недругов — предателей Приднестровья и испуганный шепот в западных посольствах и фондах У всех в головах был один вопрос: «Что такое «ПРОРЫВ!»?, «Кто за ним стоит?», «Куда он идет?, «Какую миссию реализует?». Ответы на эти вопросы потребуют понимания самой природы нашей Корпорации. Она замешана на сформировавшейся за годы независимости новой молодежной ментальности в ПМР, скреплена героическими подвигами старших поколений и движима идеями свободы, демократии и государственности. Сегодня «ПРОРЫВ!» — это генерирование новых соответствующих духу времени идей и наступление по всем направлениям общественной жизни. По сути «ПРОРЫВ!» это и есть «Дух времени», молодежный ответ на все вызовы и угрозы эпохи терроризма, упадка и разложения. Желание жить и развиваться стало толчком к объединению в «ПРОРЫВ!» первых его основателей.

А присущий Корпорации патриотизм обусловлен самой историей приднестровского государства.Когда мы еще не ходили в школу, на наших глазах разворачивалась борьба за свободу и независимость ПМР. На площадях шумели многотысячные митинги, затем гремели разрывы снарядов под Дубоссарами и в Бендерах. Наши отцы и старшие братья с оружием в руках сражались в окопах, отстаивая право жить на этой благодатной земле. Да, в те годы мы были еще детьми, но уже тогда мы пропитывались духом свободы, революционной романтики и жертвенности. Мы сумели протянуть и закрепить в своем сознании историческую нить от киевского князя Святослава Игоревича первого присоединившего эти земли к Руси до суворовских Чудо-Богатырей, от героев Великой Отечественной Войны до воинов отстоявших в неравной борьбе нашу независимость в 1992 году. Вся наша жизнь связана с Приднестровьем. Для кого-то это не признанная республика, а для нас это Родина, которую надо защищать.

В Приднестровье мы закончили школы, получили аттестаты о среднем образовании. Тут же мы поступили в университет, другие учебные заведения, стали дипломированными специалистами. Впереди нас ждет работа, карьера, большие успехи и маленькие неудачи. И мы понимаем, что все это будет возможно лишь при условии сохранения ПМР, признания Республики как субъекта международного права. Посмотрите на политическое безумие официального Кишинева Блокады, угрозы, шантаж, похищения людей вот язык на котором говорит с нами Воронин. Свою оппозицию он уже уничтожил, в тюрьмах томятся десятки политзаключенных. Среди них есть граждане Украины, России других стран. Сегодня в Молдове царят правовой беспредел, диктатура, хунта. Поэтому мы последний раз предупреждаем диктатора Воронина о катастрофических последствиях его политики. Мы требуем от него прекратить приготовления новой агрессии против ПМР, снять экономическую блокаду и признать очевидное независимость Приднестровья. Сегодня как никогда необходима демократизация Молдовы и «ПРОРЫВ!» внесет в этот процесс свой весомый вклад. Тем более, что поддержанный нами план «4-х Д для РМ»: демократизация, декриминализация, денацификация и демилитаризация востребован самим народом Молдовы. Все сферы жизнедеятельности этого государства нуждаются в серьезном лечении.





Например, оценивая состояние национальных меньшинств позволительно применить термин «Молдова — тюрьма народов». В этой стране угнетаются русские, украинцы, гагаузы, люди других национальностей. В отношении гагаузов вообще осуществляется этническая чистка. Этот малый, уникальный по своей природе тюркский православный народ поставлен на грань полного уничтожения. Да и сами молдаване стонут под гнетом тоталитарной диктатуры. Бизнес, судопроизводство, правоохранительная система, средства массовой информации все работает только в интересах правящего режима. На этом основывается жесточайшая коррупция и криминально-полицейский произвол. Подумайте только, что в это государство нас хотят загнать. Заломить руки и втолкнуть в клетку к людоедам. Они придут к нам, закроют школы, университеты, заберут собственность, устроят расправу над защитниками Приднестровья, над всеми кто хоть как-то был связан с этой республикой. Передовая продвинутая молодежь это понимает и готовится дать отпор. В этом одна из причин, по которой она объединилась в «ПРОРЫВ!».





Курс на суверенитет и независимость Приднестровья это наш курс. Единство с Россией и Украиной это дорога жизни нашего государства. Поддержка всех мировых прогрессивных течений это наша транснациональная миссия. Нас воодушевляет помощь России. Сегодня Российская Федерация наш самый надежный союзник и друг. Это обусловлено историческим, культурным и нравственным родством. Тысячу лет назад киевский князь Святослав Великий присоединил эту землю к Руси. Затем этот подвиг повторяли чудо-богатыри графа Суворова и герои Великой Отечественной Войны. Окончательная точка в вековых спорах о том, кому должно принадлежать Приднестровье была поставлена в 1992 году, когда наш народ отразил агрессию Молдовы и окончательно взял курс на построение суверенного демократического государства. Тогда в кровавое лето 1992-го к нам на помощь пришла Россия. Ее миротворцы прекратили развязанную Кишиневом бойню. Не даром на наших акциях мы любим скандировать: «РОССИЯ ПМР ПРОРЫВ!».

Сегодня «ПРОРЫВ!», как и весь приднестровский народ низко кланяется руководству и народу России за помощь и поддержку в те трудные дни. Символично, что и в настоящее время именно Россия реально помогает нам преодолеть последствия экономической блокады, поддерживает наших бюджетников и пенсионеров. Растет актуальность российского военного присутствия в регионе. Собираясь в НАТО, Молдова рассчитывает на штыках солдат этого агрессивного альянса принести в ПМР «свой конституционный порядок». Предотвратить это может только Россия. Поэтому мы настаиваем на сохранении в ПМР воинского контингента РФ и продолжении миротворческой операции Российской Федерации.

Мы также по-прежнему верим в Украину. Считаем, что ее просто вынудили пойти на блокаду ПМР. Элите и простому народу Украины блокада Приднестровья не нужна. Поэтому рано или поздно историческая справедливость восторжествует и приднестровско-украинская граница станет границей дружбы.





Обращаясь к Западу, Евросоюзу и ОБСЕ мы говорим откажитесь от двойных стандартов и антиприднестровской тенденциозности. Не «Холодная война», а доброжелательность и взаимопонимание должны лежать в основе наших отношений. Объективный мониторинг ситуации покажет вам, что Приднестровье даже в условиях непрекращающихся блокад, информационных войн и угроз военного вторжения со стороны Молдовы активно строит демократическое общество.





Мы защищаемся, но не обороняемся. Оборона всегда приводит к поражению. Мы наступаем по всем направлениям. Внутри Приднестровья на коррумпированную бюрократию, на пораженцев, перерожденцев и прилипал. Мы вносим свой вклад в развитие нашей государственности на принципах свободы, равноправия и демократии.

Вовне мы планируем протянуть руку помощи народу Молдовы, нашим сверстникам, которые угнетены режимом Воронина. В созданной нами Высшей школе политического лидерства имени Эрнесто Че Гевара уже прошли обучение сотни молодых людей готовых нести пламя свободы не только в Молдову, но и по всему миру. Наша идеология не просто набор фраз, тезисов и призывов.

Это в первую очередь мощные, современные знания в области информационных и политических технологий, в маркетинге и менеджменте, психологи и других столь необходимых для успешной борьбы направлениях науки. Наши соратники по борьбе уверены в том, что Молдова больна, ей требуется лечение от диктатуры. И мы вылечим ее. Это лишь вопрос времени. Нас поддержат демократические силы Востока и Запада, консолидировано мы отправим тоталитарный режим на свалку истории, а самого Воронина в музей политических трупов. Мы проповедуем социальную медицину и врачевание общества важнейший аспект деятельности ММК «ПРОРЫВ!». Мы не делимся по национальности, религиозной принадлежности, уровню обеспеченности и образованности, мы объединены идеями «ПРОРЫВа!». Мы единое целое и это позволяет нам выстоять и победить в океане страстей, конфликтов и катаклизмов. Наши идеи включают в себя самосовершенствование, здоровый коллективизм и карьеризм, демократизм и революционный романтизм. Мы не проходим мимо угнетенных и обездоленных, мы помогаем нуждающимся и вместе достигаем успеха в этой сложной жизни. «ПРОРЫВ!» разорвет все блокады и добьется реализации права приднестровского народа на самоопределение.





Сегодня о нашем движении говорят во всем мире. Нас знают в СНГ, Восточной и Западной Европе, Северной и Южной Америке, Индии, Китае, Африке и даже в далекой Австралии. Из этих частей планеты Земля к нам приезжали гости, там писали о нас и обсуждали то, что делаем мы, казалось в маленьком, незаметном Приднестровье. За несколько лет своего существования «ПРОРЫВ!» сделал гораздо больше, чем старые авторитетные организации и СМИ. Своими революционными действиями, бескомпромиссной борьбой со злом во всех его проявлениях, преданностью идеалам свободы и справедливости «ПРОРЫВ!» привлек к себе и к Приднестровской республике внимание мировой общественности и масс-медиа.

Мир с удивлением узнал, что приднестровская молодежь это реальная сила, которая имеет свою собственную точку зрения, с которой придется считаться при принятии решений о судьбе республики. По сути «ПРОРЫВ!» — это молодежное Министерство иностранных дел, которое на уровне гражданского общества пробивает информационную блокаду, завесу из лжи и дезинформации вокруг Приднестровья. У нас есть свои Интернет ресурсы, радио программы и газеты. Все это, те инструменты, с помощью которых мы решаем важные пропагандистские задачи. И в первую очередь показываем уровень нашего молодого поколения. Не сомневайтесь, что очень скоро нашу молодежь признают, и не кто не посмеет сказать, что мы второсортные. Когда мир признает молодежь ему не останется ничего кроме признания приднестровского народа и государственности. К нам будут приезжать, и учиться тому, как создавать молодежные организации третьего тысячелетия.

Наличие у ММК «ПРОРЫВ!», ВШПЛ им. Эрнесто Че Гевары, собственных СМИ, редакционно-издательских центров, групп поддержки творческих инициатив и маркетинга, а так же широких международных контактов и связей делает Корпорацию настоящей идеологической фабрикой выпускающей необходимую обществу продукцию. Во многом залог нашего успеха коренится в том, что в первый год своего существования нам удалось подготовить политически грамотное и дееспособное ядро организации. Мы гордимся первыми ПРОРЫВовцами, которые и в снег, и в дождь, и под палящими лучами солнца гордо несли желто-черные стяги Корпорации. Не страшась преследований, они отстаивали честь, достоинство и само право на жизнь нашего народа. Благодаря их примеру в «ПРОРЫВ!» пришли сотни талантливых молодых людей, чьи горячие сердца не позволяли им отсиживаться дома и бесцельно прожигать свою жизнь. Вместе мы рисковали и побеждали, мы просто заявляли о себе, и мир принял нас такими, какие мы есть.

Сегодня «ПРОРЫВ!», это политика, культура, наука, образование и бизнес. Корпорация создает основы для реализации творческих начал, самосовершенствования и трудоустройства молодых людей. Могущество ММК «ПРОРЫВ!» обеспечивается потенциалом каждого ее активиста. Нашей энергетики достаточно для того, чтобы добиться самых высоких результатов в политической, экономической и социальной областях. Недаром наши флаги и банданы солнечного цвета, а нашу молодежь называют «Детьми солнца». Прочное и независимое будущее, мы строим себе сами.





Условия, в которых это происходит сложны и драматичны. Мир находится в системном кризисе. Сегодня всем мыслящим людям понятно, что нынешняя человеческая цивилизация поставлена на ту грань, за которой маячат апокалиптические ужасы вселенской катастрофы. Войны, эпидемии, терроризм и одиночество вот те разрушительные силы, которые угрожают каждому и всем. Сотканная из манипулятивных технологий тотального контроля над мышлением, военной силы и всепроникающих долларов, цивилизация потребления не может противостоять тем вызовам и угрозам, которые несет в себе 21век. Огромные пространства втянуты в войны, в которых ежедневно гибнут тысячи людей. Счет заболевшим СПИДом и прочими неизлечимыми болезнями перевалил за десятки миллионов. Страх перед террористическими актами превратился в навязчивую фобию даже в наиболее защищенных странах.

Но самая убийственная и неразрешимая проблема это проблема одиночества. Одинокий человек, искусственно созданный по заказу мировых элит в 20 веке, не может противостоять ни войнам, ни террору, ни эпидемиям. Он уязвим во всех отношениях манипуляция и насилие становятся его повседневным кошмаром. Пытаясь вырваться из плена страха, маленький одинокий человек бежит в партии, клубы, секты, туда, где есть хотя бы иллюзия принадлежности к какому-то коллективу или группе. Там он чувствует себя спокойнее и увереннее. Хотя в итоге он получает все ту же эксплуатацию, манипуляцию и насилие над личностью. Но все это приносится в жертву самому наркотическому ощущению ощущению нужности, востребованности и внешней поддержки. Так насколько же сильны те угрозы, из-за которых миллионы людей бегут во всевозможные объединения по интересам?





Войны

Любая война от начала и до конца есть абсолютный акт несвободы, в ходе которого представители мировой элиты решают проблемы обеспечения близких им корпораций сырьем, рынками сбыта продукции, дешевой рабсилой. Война это тотальное насилие, отягощенное идеологией ненависти в отношении той или иной национальной, религиозной, культурной группе. При этом она имеет под собой, как правило исключительно финансовую мотивацию. Любая война подразумевает наличие победителей, в числе которых оказываются далеко не ее непосредственные участники. Идейные вдохновители войны, в большинстве своем, являются наемниками международных монополий, олигархических кланов, устроителей «Нового мирового порядка».

Мистическая и позитивная сущность войны продукт деятельности псевдофилософов и журналистов, также обслуживающих международную олигархию. В поле зрения их интересов нефтяные и алмазные месторождения, регионы дикорастущей коки и конопли. Несмотря на проповедуемые ими идеи «прав личности», слуги международной олигархии отвергают все ключевые права, включая право на жизнь, национальную самобытность и справедливый суд. Мировая олигархия превратила народы подконтрольных ей территорий в солдат «армии демократии», которые гибнут по всему миру за интересы транснациональных монополий. Сопротивляющиеся им силы так же преступают грань допустимого. Партизанские войны и террор по своей жестокости превзошли все виденное ранее человечеством. Насилие порождает насилие. И поэтому религиозный тезис «Конец света близок» приобретает вполне реальные очертания. «ПРОРЫВ!» является гуманным, миролюбивым ответом на любые проявления войны со стороны идеологов и проводников «Нового мирового порядка». Мы выступаем против агрессии, массового насилия и двойных стандартов. Мы требуем запретить пропаганду войны и установить мораторий на применение вооруженной силы в целях получения геополитических, экономических и прочих выгод транснациональных монополий. Наш мир защищается силами миротворческого контингента России и «ПРОРЫВ!» намерен всячески поддерживать русских миротворцев на берегах Седого Днестра.





Терроризм

Терроризм с точки зрения обывателя рождается в качестве ответных мер со стороны социальных, религиозных и этнических групп в отношении давлеющей или порабощающей силы. Однако сам по себе терроризм является пассивным проводником интересов той же самой международной олигархической элиты, поскольку в большинстве своем авторы «Нового мирового порядка» полностью защищены. Их безопасность обеспечивается тысячекратным превосходством в вооружении и техническом оснащении. «Новому мировому порядку» в услужение поставлены самые изощренные методики спецслужб, средств контроля и манипуляции сознанием. Терроризм является лишь одним из инструментов подобного контроля, и лица, чьи зловещие образы порой демонстрируют мировые телеканалы в качестве ответственных за зерна ненависти, порождающие цепную реакцию насилия, как правило, структурно ввинчены в систему «Нового мирового порядка», надежно защищены и финансово обеспечены. Их деятельность выгодна международной олигархии, поскольку является инструментом запугивания целых народов в большинстве регионов мира. Существование терроризма служит оправданием гораздо более масштабных убийств, геноцида, превращения городов и целых государств в огненный котел. Примеры Ирака, Афганистана, Сомали, лишь наиболее известные из цепи ситуаций, когда под флагом борьбы с терроризмом уничтожались сотни тысяч человек.





В начале 90-х годов Молдова в отношении Приднестровья применяла не виртуальный, а реальный террор. Вспомним хотя бы «группу Илашку», главарь которой сегодня является сенатором Румынии, а тогда готовил и осуществлял убийства, взрывы и поджоги. Где была Америка и блок НАТО в 1992 году? Почему не были нанесены ракетно-бомбовые удары по резиденциям идеологов и координаторов террора в Кишиневе? Ответ прост. Потому что террористы действовали в рамках западного плана уничтожения восточно-славянской цитадели Приднестровья. Поэтому, добиваясь признания ПМР, отстаивая идею максимального сближения с Россией и Украиной «ПРОРЫВ!» не на словах, а на деле борется против терроризма. Мы четко понимаем, что только собственная государственность и поддержка России способны обеспечить приднестровцам спокойную и мирную жизнь.





Эпидемии

Современные эпидемии являются в большинстве своем побочным продуктом цивилизации потребления. «Новый мировой порядок», контролирующий все наиболее высокотехнологические научные центры, в том числе биологические лаборатории способен решать задачи по мгновенному распространению и ликвидации эпидемий. Однако, зачастую все научные разработки, способные обезопасить человечество в целом, превращаются в товар, доступ к которому контролируется и дозируется международной олигархией. Вопреки многократным информационным всплескам мировых масс-медиа о, якобы, разработанных лекарствах от тяжелейших недугов, в абсолютной своей массе человечество продолжает умирать как от классических, так и современных эпидемий. Туберкулез, гепатит, сифилис, СПИД, раковые опухоли и болезни сердечно-сосудистой системы ежегодно уносят сотни миллионов жизней, в то время как согласно масс-медиа, все необходимые спасительные препараты давно уже созданы, а себестоимость их производства является незначительной. Нельзя сбрасывать со счетов информацию авторитетных источников о том, что тот же СПИД был выпущен из секретных военных лабораторий. В то же время международная олигархия продолжает измерять благополучие жителей планеты ростом ВВП и современными технологиями производства пищевых суррогатов. «ПРОРЫВ!» уверен, что только объединение усилий здоровой части человечества способно изменить ситуацию в лучшую сторону.





Катаклизмы

«Новый мировой порядок» использует в своих целях не только прямое насилие в виде террористических групп. Он не брезгует и готовым продуктом — тем, что дает природа: землетрясения, цунами, наводнения — в современном мире любое стихийное бедствие — это в каждом случае синхронно нисходящий на общество управляемый информационный поток. Мировые телеканалы служат идеальным инструментом запугивания большинства жителей планеты, главным образом, демонстрируя наводящие ужас кадры разрушений, и следующую за ними спасительную помощь из фондов международной олигархии. Тем самым делаются различного рода установки на обязательность следования логике идеологов «Нового мирового порядка». Сопротивление со стороны неподконтрольных анклавов карается невыдачей спасительных финансовых траншей правительству и запуском самых различных сценариев по устранению нелояльных «Новому мировому порядку» режимов. Таким образом, любое стихийное бедствие становится значимым инструментом в глобальной политике. С точки зрения «ПРОРЫВа!» Подобная практика по своей сути не имеет ничего общего с транслируемыми направо и налево идеологами «Нового мирового порядка» религиозными и демократическими ценностями. Речь идет о глобальном спектакле, который умело разыгран с помощью средств массовой информации в целях манипулирования запуганным человечеством.





Одиночество

Одиночество — одна из центральных проблем современной цивилизации. Эта болезнь современного мира поражает, словно вирус, нации и государства. Общество потребления, эгоизма и стяжательства, прикрываясь, словно ширмой, лозунгами «демократии», «свободы», непоколебимой частной собственности, превращает человека в потребителя рекламы, и, как следствие, многочисленных ненужных товаров и некачественных

продуктов-суррогатов. Такое общество потребляет удовольствия, наслаждаясь техническими новинками, вычеркивая из списка необходимого семью и детей. Современная европейская цивилизация извратила представление о семейных ценностях. Диктатура импотентов, словно мантру биороботов, повторяющих мистические слова из лексикона Карла Поппера об «открытых обществах», привела к власти посредственных и ущербных обывателей. Запад оказался неспособным противостоять культурной и демографической экспансии со стороны более здоровых социально-этнических групп, лишенных большинства предрассудков, которыми переполнен мозг среднестатистического европейца.

Модераторы «Нового Мирового Порядка», зациклившись на экономических формулах, цифрах ВВП, биржевых индексах, насаждая идеологию абсолютного духовного одиночества, по сути превратили свои государства в государства без будущего. Жилища — в пустые гнезда. Идеальный современный человек обитает в малогабаритной квартире, имеет автомобиль, компьютер, домашнее животное, но он не способен ни к продолжению собственного рода, ни к поддержанию национального генофонда. Снижение деторождаемости повлекло за собой превращение большинства народов Европы в стада даунов. Все больший процент рождающихся сегодня в европейских семьях детей — умственно отсталые, психически неполноценные, физически недоразвитые.

В современном обществе создание семьи и рождение детей соизмеряется через призму личной выгоды и сокращающиеся возможности потребления товаров и услуг. Детство превратилось в широкомасштабную бизнес-нишу, в транслируемые всеми средствами массовой информации непрекращающиеся рекламные акции ультрамодных подгузников и прочих товаров, без возможности купить которые ребенку вообще нет смысла появляться на свет. Индустрия бизнеса вокруг любви к детям разрослась до такой степени, что люди просто боятся создавать семью и воспроизводить подобных себе. Страх перед невозможностью приобретения всех рекламируемых для детей товаров превращается в мощнейшее психотронное оружие. Миллионы людей впадают в депрессию, страдают импотенцией, приобретают серьезные психические отклонения. Общество, пребывающее в заложниках модераторов «Нового Мирового Порядка» семимильными шагами движется по пути абсолютного декаданса и саморазрушения. Дети становятся одинокими еще в материнской утробе, потому что их мать зачастую коротает время у компьютера и в баре за выпивкой. Затем матери и отцы чуть ли не с самого рождения устраняются от малышей, не желая принести в жертву детям даже полшага собственной профессиональной карьеры. Общество эгоизма оставляет ребенка один на один с прогрессом, телевидением, Интернетом, психически неуравновешенными сверстниками, роботами, трансформерами.

Вдалеке от природы и животных растут эти будущие потребители социальных пособий, работники конвейеров, сетей быстрого питания, водители мусоровозов и офисные служащие. В 14 лет они попробуют марихуанну, в 16 начнут регулярно нюхать амфетамин и курить гашиш. К 25 задумаются о рождении себе подобного одинокого, никому не нужного имбецила. Досуг им скрасит комнатное животное без отличительных половых признаков, такое же бесполезное и ущербное, как и они сами. Отходы цивилизации, люди последних времен. «ПРОРЫВ!» противопоставляет подобному бессмысленному, падающему в пропасть обществу, эстетику революционной борьбы, братство единых духом, семью мужественных парней и красивых девушек — валькирий. Семья, счастливое детство и гармония это то, что представляет для нас несомненную ценность.

Апокалипсис отменяется. Мы, последние из неусопших, продолжим борьбу с идеологией и подвижничеством «Нового Мирового Порядка». Все иллюзии современного мира — капитализм, глобализация, мировой рынок товаров и услуг, мания потребления — все это будет низвергнуто в прах. «ПРОРЫВ!» это большая семья, в которой каждый из нас на своем месте способен принести колоссальную пользу себе и обществу. Путь к совершенству невозможно пройти в одиночестве. Иначе в конце этого пути — либо абсолютное разочарование, либо гарантированная душевная болезнь, и, как следствие — духовная гибель и вырождение. Мы уверены, что идеалы «ПРОРЫВа» сохранят наши потомки. Они, как и мы, сберегут гармонию окружающего мира, в котором слово «мы» будет значить гораздо больше отдельного, еле слышного «я».





«ПРОРЫВ!» — это наша жизнь.«ПРОРЫВ!» зона притяжения совсем немногих. Тех, кто родился раньше своего времени. Корпорация не ведет в будущее. Она сама в будущем. День ее — послезавтрашний. И только те, кто поймет это, станут в итоге настоящими детьми «ПРОРЫВа!», или как принято говорить детьми Солнца. Огромная огненная планета дает нам всем жизнь и цвет корпорации солнечный, потому что «ПРОРЫВ!» — это наша жизнь. Жизнь в динамике и движении, жизнь, в которой мы сами рисуем горизонты, пишем сюжеты и сценарии. Для нас нет границ! Мы — вне национализма, религиозной и классовой ненависти. Мы — сообщество свободных людей, ставших в единый строй ради обретения еще большей свободы, еще больших возможностей и способностей. Под желто-черными знаменами «ПРОРЫВа!» мы взращиваем ростки новой жизни, движемся к запредельным горизонтам, меняем себя и окружающий мир.

Мы знаем, что мир этот, сотканный из лжи, насилия, лицемерия, расовой, национальной, религиозной, классовой вражды, из наркотиков и СПИДа можно изменить к лучшему только одним способом Изменив себя! И мы это делаем. Ни дня без преодоления препятствий, без роста и побед. Интеллектуальные, психологические, физические параметры должны развиваться и усиливаться ровно настолько, насколько это возможно. А наши возможности безграничны. Поэтому нас не любят и завидуют вечно вчерашние. Это те, кто остался в прошлом тысячелетии, и не способен понять главного. Пришла новая эпоха. Эпоха ПРОРЫВА! Мы готовы протянуть им руку помощи, поддержать, принять в наши ряды. Но при одном условии: при условии того, что они откажутся от нытья, завистливости, пессимизма и пораженчества. Новые соратники должны понимать, что паразитизму и иждивенчеству мы противопоставляем деятельность и достижения: в политике, бизнесе, творчестве, культуре и социальной сфере. По сути «ПРОРЫВ!» это кузница менеджеров, управленцев и лидеров третьего тысячелетия. В плавильной печи Корпорации по магическим постмодернистским рецептам сливаются воедино интеллект, воля, дух, целеустремленность и физическое совершенство порождая в итоге новое высочайшее качество гармонии третьего тысячелетия. Это делает «ПРОРЫВ!» центром внимания и притяжения для всех ищущих истины независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

И действительно реальность такова, что сегодня миллионы людей в панике лихорадочно ищут ответы на ключевые вопросы: Кто мы? Для чего родились и живем? Какие проблемы нас будут ждать завтра? Как выжить и развиваться в условиях жесточайшей конкуренции, манипуляции сознанием и насилия? Не секрет, что 80% населения земли при существующих правилах социально-политической игры обречены на нищету и прозябание. Страх перед государственной машиной и террористами, распространенные не востребованность и одиночество, все виды неудовлетворенности (от сексуальной до карьерной и материальной) делают массовыми такие пороки, как алкоголизм, наркоманию, половую распущенность. Ранние тяжелые болезни, преждевременное старение и последующее забвение вот мрачные перспективы тех, кто всячески избегает самосовершенствования и безвольно плывет вниз по течению реки под названием Жизнь. Мы же делаем ставку на, тех кто готов сражаться. Для них поднято солнечное знамя Корпорации, как символ борьбы и грядущей победы. Такой статус ко многому обязывает и поэтому требования к нашему активу повышенные.

Если ты действительно настоящий активист, то каждый твой день будет днем пусть маленькой, но все же победы над собой. Тебе не хватает знаний, и ты тут же налегаешь на учебу, поступаешь в Высшую Школу Политического Лидерства им. Эрнесто Че Гевара, идешь на курсы иностранных языков, и главное, грызешь гранит так необходимых тебе наук. Тебе не хватает силы ты идешь в спортивный клуб и там под наблюдением опытных наставников истязаешь свое тело физическими нагрузками, делаешь его красивым и гармоничным, а себя способным постоять за родных, близких и товарищей по борьбе, которую ежедневно ведет «ПРОРЫВ!». Тебе не хватает психологической устойчивости, крепости духа, и ты тут же идешь к своим старшим товарищам, которые всегда готовы оказать необходимую поддержку. И так до бесконечности. Ибо совершенство бесконечно и безгранично. И каждую свою грань можно и нужно подобно ювелиру шлифовать и корректировать, не жалея на это не сил не средств. Работая на себя, ты работаешь на «ПРОРЫВ!». Работая на «ПРОРЫВ!» ты работаешь на себя, так как от силы и влияния Корпорации зависит будущее всех ее членов. Надо всегда помнить, что окружающий нас мир жесток и лицемерен, только коллективом продвинутых и совершенных людей можно противостоять беспределу чиновников, преступников и просто отморозков. Если ты не член сильной команды, тебя могут ограбить, изнасиловать, обложить поборами, унизить и просто «стереть в порошок». «ПРОРЫВ!» это сильная, ориентированная на высокие достижения, команда.

Пока другие только говорят о том, что надо спасать молодежь, мы уже культивируем внутри себя поколение будущего. Через разносторонние обучающие программы и акции прямого действия мы делаем это зная, что дорога каждая минута и время неумолимо влечет нас ко все более тяжелым испытаниям. Попадая в дворовые кампании, подросток, как правило, очень быстро постигает, что такое алкоголь, наркотики, воровство и насилие. Придя в «ПРОРЫВ!» он узнает, что такое настоящая дружба и забота. Он попадает в поток новых знаний и технологий. Не заметно для себя он забывает об одиночестве и понимает, что жизнь прекрасна без наркотиков и спиртного. Поэтому участие в Корпорации открывает молодым людям широкие перспективы, что в наши неспокойные времена уже очень много. Каждая акция Корпорации вызов прогнившей бюрократии, коррумпированному чиновничеству, утратившим чувство меры толстосумам. Мы ломаем привычные и удобные для них схемы, сокращаем их жизненное пространство. Мы не даем взяток и не подчиняемся логике бумаготворчества, не трепещем перед крутыми тачками и презираем «золотого тельца». Деньги для нас — лишь инструмент для достижения цели. Главной цели освобождения человечества от оков прошлого. Когда в «ПРОРЫВ!» войдет весь мир, деньги будут отменены, и изумленные дети смогут на них посмотреть либо в музеях, либо в частных коллекциях. А наши сегодняшние, уже повзрослевшие активисты, им скажут «дети, за эти бумажки люди убивали друг друга, предавали друзей и изменяли присягам. Сегодня это не вызывает ничего кроме снисходительных улыбок, а вчера это было смыслом жизни миллионов. В 21 веке мы взорвали доллар и евро Вместе с ними в прошлое ушли такие ужасы павшей цивилизации как демократия на крыльях ракет, как доброта с ядерными зарядами, как терроризм в исполнении Осамы Бен Ладена и многое другое.

Мы покончили с эпохой потребления которая беспощадно уничтожала природные ресурсы планеты, заставляла дышать нас отходами вредных производств и питаться синтетической, вредной пищей. Она же ввергала нас в бессмысленную гонку за все новыми искусственно созданными своими символами: престижем, модой, статусом и всем прочим направленным на извлечение банальной материальной прибыли В итоге мы получали истощение психического и физического состояния человека, наркоманию, алкоголизм, суицид. Как только не стало денег, все это потеряло смысл и растворилось, рассеялось как страшный сон».Скажете, что это сказка для доверчивых? Нет, так будет в том послезавтра, в которое сегодня шагает наша Корпорация. Что же сегодня несет молодежи «ПРОРЫВ!»? В первую очередь ощущение принадлежности к чему-то большому, мистическому, устремленному в будущее. Самые разные молодые люди нашли в «ПРОРЫВе!» то, чего не хватало им в прошлой жизни. Кто-то чувствовал себя слабым, и попав в Корпорацию понял, что это не так, что есть сильные друзья и он (она) сам на самом деле — сильный человек. Кого-то убивала тупость и серость банальных тусовок, и он (она) нашел себе друзей, способных поговорить еще о чем-то кроме шмоток, траха, выпивок и наркотического кайфа. Кто-то понял, что молодежь может победить обреченность, эффективно действовать и влиять на окружающий мир. Эти возможности обеспечиваются солнечной энергией, которую источают цвета корпорации, сплоченностью и солидарностью идущих на «ПРОРЫВ!» молодых людей. Заблуждаются видящие в «ПРОРЫВе» исключительно молодёжный политический проект. По сути, мы генерируем новой формацию и идеологию. Идеологию, соотносящуюся с духом времени, духом III тысячелетия.

Эта идеология основывается на таких постулатах, как улучшение общества через самосовершенствование каждого отдельно взятого человека. Она строится на идее свободного разума, который не будет засорён и скован стереотипами религиозного, этнического, социального фанатизма и экстремизма. Мы не делим людей по национальному, расовому и религиозному признаку. Мы делим их на тех, кто готов и способен к самосовершенствованию, и тех, кто никогда не поднимется над уровнем биологического существования. Мы исходим из безграничных возможностей человека. Люди часто скованы теми установками, образцами поведения и стереотипами, которые прививаются с детства. Одна из наших главных задач освободить мышление человека из этой затхлой тюремной атмосферы стереотипов. Именно поэтому мы работаем с молодёжью, сознание которой ещё не испорчено, не сцементировано оковами национализма, религиозного фанатизма, материального превосходства. Да, политика сегодня на поверхности. Но это лишь политическая верхушка айсберга. Все гораздо глубже — в процессе политических акций мы формируем нового человека.





Наши истоки в древнейших философских системах, с которыми мы можем познакомиться, читая священные книги. Но, в отличие от ортодоксальных концепций, мы культивируем внутри себя постмодернистское видение той повседневности, которую насаждают нам телевидение, Интернет и другие СМИ. Мы скептически относимся к перспективам потребительского общества. Если человечество не преодолеет в себе потребительство и паразитизм, оно просто погибнет. Именно поэтому так важен мегапроект «ПРОРЫВ!». Наше название можно истолковать как действие, направленное на революционное, мгновенное преодоление существующего негативного порядка вещей.

Наш путь для сильных духом.

Или мы или никто.

Тирасполь

Приднестровье

«ПРОРЫВ!»