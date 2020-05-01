Дмитрий Соин: как выбрать место под Родовую усадьбу и Эко-поселение

"Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как правильно выбрать место под родовую усадьбу. Дело в том, что спрос на загародное жильё, спрос на собственную землю и спрос на возможность уехать из мегаполиса, сегодня устойчиво растёт. Если вы вовремя купите себе землю и построите дом, то вы осуществите выгодное финансовое вложение.





При выборе места для строительства дома, лично я исходил из трёх главных принципов. Первый принцип - это экологизм. То есть, это должно быть экологически чистое место. Вы спросите меня, как выяснить, экологически ли это чистое место? Я вам отвечу, это достаточно легко. Есть справочные данные, есть данные в интернете о каждом районе, о каждом регионе. Есть форумы, где сами местные жители обсуждают состояние экологии того или иного города, посёлка, села или района. Заглянув туда, вы совершенно спокойно определите степень экологичности района. И я обращаю внимание на то, что надо исследовать такие вопросы, как наличие свалок, наличие радиоактивных могильников, наличие вредных производств. Это всё в открытом доступе, вы сможете легко определить насколько безопасна ваша жизнь, в том или ином регионе.

Второй принцип- это принцип удобной логистики. Несмотря на наше желание жить, как можно дальше от города, мы всё равно связанны с городами многими вопросами. Место должно быть таким, чтобы оно было экологичным, удалённым от города, но при этом доступным.Чтобы вы могли сесть в машину и в течении максимум нескольких часов оказаться либо в крупном областном центре, либо даже в Москве. Например, я от своего дома до Москвы доезжаю за час/50 минут, при этом я живу от МКАД более 120 км. Это позволяет логистика федеральной автотрассы.

Третье, - это община. Никогда не рискуйте просто куда-то уехать. Вы можете столкнуться с такими проблемами, как враждебное население, непонимание с местной администрацией, и ещё какие-то сложности. Выезжайте сразу группой семей. Найдите себе какое-то экологически чистое место. Купите землю и начинайте вместе строится. Либо найдите общину, которая уже обживается или обжилась и присоединяйтесь к ней.

Это вам гарантирует безопасность, комфортность. У вас будет среда для общения и взаимная помощь. Когда эти три пункта будут выполнены, все прочие моменты решаются гораздо легче и быстрее. Это и образование для детей, и медицинская помощь, и инфраструктура, и ведение собственного бизнеса. Всё это сложится, как кубик-рубик.





Идеи построения собственной Родовой усадьбы и переезда в экологические поселения становятся все более популярными среди жителей мегаполисов. Короновирусная истерия напугала горожан, а самоизоляция истерзала их психику и здоровье. Как правильно выбрать место под Родовую усадьбу, рассказывает ректор Европейского института ЮСТО, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин.