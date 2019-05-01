Почему конопля не возбуждает молдаван

Конопля становится все более популярной в Молдове. Об этом свидетельствует статистика наркоконтроля РМ. Молдаване охотно сеют и выращивают коноплю. Она стала частью современного молдавского эпоса.

Как утверждает этнолог Мирон Плэмэдялэ: "Проблема не в том, что молдаване курят каннабис. Вино более привлекательно и традиционно. Конопля же является неким солярным, сакральным символом не предполагающим наркоманию, а лишь созерцание. Мы идем по пути экологизма, радуемся жизни и верим в будущее. А конопля просто растет на пустырях и заброшенных огородах. Она нас не возбуждает. Это часть природы. А молдаване, как этнос и есть часть природы", подчеркнул эксперт.