Нагорный Карабах - военно-стратегический узел Кавказа. Видео!

Кавказ, как и прежде является центром притяжения крупных стран и центров влияния. По мнению ряда военных аналитиков и экспертов именно Кавказ может стать трамплином новой мировой войны. В контексте этого предлагаем вниманию жесткий диспут по проблеме Кавказа в целом и Нагорного Карабаха в частности между ведущим программы "Без Цензуры!", профессором Дмитрием Соиным и лидером талышской диаспоры России, специалистом по Кавказу Исмаилом Шабановым.

Общий вывод участников эфира: Кавказ - это пороховая бочка Евразии. От его стабильности зависит мир и спокойствие на огромных пространствах где проживают многомиллионные сообщества людей.



