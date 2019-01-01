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2019
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Нагорный Карабах - военно-стратегический узел Кавказа. Видео!

Нагорный Карабах - военно-стратегический узел Кавказа. Видео!

Евразия // Сегодня, 15:19 // 65
Кавказ, как и прежде является центром притяжения крупных стран и центров влияния. По мнению ряда военных аналитиков и экспертов именно Кавказ может стать трамплином новой мировой войны. В контексте этого предлагаем вниманию жесткий диспут по проблеме Кавказа в целом и Нагорного Карабаха в частности между ведущим программы "Без Цензуры!", профессором Дмитрием Соиным и лидером талышской диаспоры России, специалистом по Кавказу Исмаилом Шабановым.
 
Общий вывод участников эфира: Кавказ - это пороховая бочка Евразии. От его стабильности зависит мир и спокойствие на огромных пространствах где проживают многомиллионные сообщества людей.
 

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