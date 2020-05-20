КОВИД-19: удар по психике. Как избежать личного краха

Ректор Европейского института ЮСТО, профессор, психолог Дмитрий Соин дал рекомендации по сохранению психологической устойчивости в условиях самоизоляции. Видео

Всем привет! Сегодня многие обращаются ко мне с вопросом, каким образом стабилизировать психологическое состояние. Этот вопрос очень актуален и я понимаю почему. Многие люди находятся больше месяца в состоянии самоизоляции: без работы, без перспектив, без понимания того, чего их ждёт в будущем. И это накапливает стресс, который потом выливается в очень тяжкое осложнение в виде депрессии. И я хочу вам дать буквально несколько советов, которые серьёзно помогут.

Во-первых, если мы на что-то не можем повлиять, то соответственно этим не надо грузиться. Есть моменты, которые от нас не зависят, так почему мы должны по поводу них переживать? Мы не можем повлиять на эпидемию, не можем повлиять на решение правительства, и поэтому мы должны это принимать как данность, как нечто, что существует в текущем моменте.

Второе, исходите из того, что проблем вообще то нет, есть лишь ситуации. И с ситуациями нам всегда легче справляться. Сегодня, у нас сложная ситуация, завтра-хорошая. Это как тельняшка. И переживать по этому поводу тоже не стоит не коим образом.

И ещё один очень важный совет. Любую проблему, можно трансформировать в новые возможности. Посмотрите, я стою здесь и за мной прекрасная роща. Где-то лает собака, поют птицы. Я занимаюсь творчеством, занимаюсь семьёй, что мне ещё нужно? А ещё вчера я был в круговерти московской жизни, начиная с раннего утра и до часа ночи я постоянно был занят какими-то деловыми вопросами, встречами, переговорами. Я тратил нервы и здоровье на всё это. Из самоизоляции я извлёк простую выгоду - я живу на природе, занимаюсь собой, пишу книги, разрабатываю учебные планы и программы. И вам я желаю извлечь из проблем новые возможности. Развивайтесь, работайте над собой и будет вам удача.



